Cafiero, sobre el coronavirus: “El peligro todavía no pasó y la política debe tener mensaje claro”

El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, afirmó que “Argentina ya estaba en pandemia” cuando el gobierno de Alberto Fernández asumió en diciembre del año pasado, en referencia a la situación económica y social heredada de la administración de Mauricio Macri.

En su primer informe ante la Cámara de Senadores, Cafiero utilizó 40 minutos para expresar algunas de las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo en sus seis meses de gestión y propuso un “diálogo democrático” a las fuerzas de la oposición que observaron el discurso a través de videoconferencia.

“Nuestro país ya estaba en pandemia cuando asumimos en diciembre del año pasado”, reflexionó Cafiero y enumeró que “Pymes y comerciantes estaban desahuciados por una política de especulación financiera y unas tarifas que los dejó a todos al borde de la quiebra”, destacó el funcionario.

El jefe de Gabinete agregó que “esa trama fue cambiando las prioridades y exigiendo a la política que dé cuenta de lo que pasaba”, al tiempo que elogió “la decisión estratégica de nuestra vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y la ejecución táctica de nuestro presidente para consolidar una unidad política que derrotara a un gobierno de hambre y miseria”.

Aunque recordó que una de las premisas del gobierno de Fernández fue “no hablar de pesadas herencias y no buscar excusas”, Cafiero aprovechó su introducción, luego de la cual escuchará preguntas de los senadores de Juntos por el Cambio, para enumerar algunos de los índices dejados por el gobierno del macrismo, entre las que mencionó los altos niveles de inflación y deuda pública, el aumento de la desocupación y de la pobreza.

“Cuando asumimos había un proyecto de presupuesto presentado por el gobierno anterior. Era ficticio. No contaba con herramientas reales. Tenía todas las metas sobrevaloradas. Era inaceptable. Estaba deshilachado por el proceso de hiperendeudamiento, endeudamiento y tenía todos los vencimientos dispuestos en fechas muy cortas”, indicó.

En ese sentido, Cafiero agregó que “la arquitectura del gobierno anterior direccionaba la política pública hacia la especulación y la financialización de la economía” y sentenció que el peronismo “

Durante la primera parte de su informe, Cafiero no hizo mención a la decisión del gobierno nacional de expropiar la cerealera Vicentin y tampoco sobre la investigación acerca de las escuchas ilegales de las que se acusa al gobierno de Mauricio Macri, aunque mencionó que el Ejecutivo “cortó la conexión espúrea entre “las investigaciones armadas mediáticas y los agente de inteligencia”. Durante la primera parte de su informe, Cafiero no hizo mención a la decisión del gobierno nacional de expropiar la cerealera Vicentin y tampoco sobre la investigación acerca de las escuchas ilegales de las que se acusa al gobierno de Mauricio Macri, aunque mencionó que el Ejecutivo “cortó la conexión espúrea entre “las investigaciones armadas mediáticas y los agente de inteligencia”.

En cambio optó por referirse a los contagios de coronavirus y reiteró varias veces que era la pandemia, y no la cuarentena, “la que provocó una crisis en los ingresos”.

“Las herramientas del cuidado siempre estuvieron al frente de nuestro gobierno. Decidimos una ética del cuidado de la salud y la integridad de todas nuestras familias. Entonces, aprovechamos para fortalecer el sistema de salud”, mencionó.

En ese sentido, reiteró que “la pandemia y no la cuarentena, es la que provocó crisis de ingresos” e insistió: “La pandemia es la que generó los sinsabores económicos que tenemos hoy”.

“Vimos cómo la economía, producto de la pandemia y no de la cuarentena, como se ve a nivel mundial, y el cuidado de la economía, se veía en sensibles dificultades”, indicó Cafiero.

Al respecto, destacó que “el Estado tomó las decisiones necesarias para sostener a las familias y a las empresas” y dijo que “el mercado jamás pudo haber hecho estas políticas”.

Finalmente, mencionó que “la pandemia va a pasar” y que “hay un debate profundo sobre la nueva arquitectura institucional para la Argentina”.

“Hay un gran desafío de discusión franca y democrática. Está la posibilidad de generar un nuevo contrato con la ciudadanía que debe reflejar tres sostenibilidades: la económica, para que haya un proyecto productivo de largo aliento; la social que ese proyecto genere empleo necesario y la economía siga al hombre; y la ambiental, el cuidado de la casa común”, declaró.

Al respecto, le pidió a los legisladores “ser parte del debate como gente de la política” y defendió la idea de la “participación política” porque, según aclaró: “Si no hay disensos, la democracia está incompleta”.

“Debemos buscar coincidencias que nos hagan un país más robusto. La pandemia no pasó. Debemos anteponer la responsabilidad política por sobre nuestras diferencias. Debemos seguir cuidándonos. Entre todos y todas vamos a poner a la Argentina de pie”, subrayó.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que las jubilaciones “le están ganando a la inflación” al brindar su primer informe de gestión ante el Senado, y señaló que con el gobierno de Cambiemos “los jubilados perdieron un 20 por ciento de su poder adquisitivo”.

Desde el recinto del Senado precisó en ese sentido que “la mínima creció un 19 por ciento” cuando “la inflación fue del 14”.

“Las jubilaciones le están ganando a la inflación, esto no sucedía hace tiempo,al senador le parece insuficiente pero ellos no lo hicieron”, sostuvo Cafiero en respuesta a una pregunta del senador radical Julio Martínez, quien aseguró que el gobierno “se escuda en la pandemia” para “ajustarle a los jubilados”.

Los senadores de Juntos por el Cambio cuestionaron al decreto del Gobierno nacional que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la aplicación de la movilidad jubilatoria para ajustar los haberes previsionales.

Cafiero afirmó que este gobierno dio “dos bonos en marzo” y luego “otro bono de 3 mil pesos” y aseveró que “el 90 por ciento de los jubilados de la mínima tuvieron un haber más” y “esto forma parte de una política de la ética y de la responsabilidad que ponga a los últimos primero”.El senador Martínez había pedido, en su intervención, que el Gobierno “deje de agredir la inteligencia” de la oposición con conceptos que “no son ciertos” e ironizó con expresiones de sectores que apoyan al Gobierno.

“Los movimientos sociales, la CGT, ATE, el mortero, las actrices y actores ¿ya hicieron algún videito diciendo ‘con los jubilados no’?”, se preguntó el legislador radical por La Rioja.

Cafiero replicó a su turno que la administración de Alberto Fernández vino a reparar lo que la gestión de Mauricio Macri destruyó.

“Ustedes liquidaron la entrega de medicamentos gratuitos, nosotros vinimos a recuperarla”, afirmó el funcionario.