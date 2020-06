La UTA preocupada por los trabajadores del transporte que aún no han percibido sus salarios

Ante la difícil situación económica que se encuentra atravesando el sector del transporte luego que a los empresarios le fuera rechazado el subsidio económico que habían solicitado, el integrante de la Comisión Directiva de UTA en Mar del Plata, Adrián Jiménez, en dialogo con “el Retrato…” anticipó su preocupación al respecto y remarcó que 250 trabajadores de la línea “12 de Octubre -ex 221-“ todavía no percibieron la remuneración del mes de mayo.

“Estamos complicados como varios sectores, porque a pesar de ser un servicio esencial no se nos contempla como tales. Hay provincias que todavía no cobraron el total de la remuneración del mes de mayo y si bien en la seccional aún no sucedió, se ve un panorama bastante oscuro a futuro”, sostuvo el referente de la UTA en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, Jiménez explicó que las delegaciones de Tandil, Olavarría, Mar de Ajó, el Municipio de la costa y Necochea también se encuentran pasando una situación complicada. “No ha entrado el fondo compensador, es decir la cuarta cuota, la cual es justamente la que oxigena para pagar el mes de mayo”, describió al mismo tiempo que aclaró que la situación de dichos lugares es similar a la de Mar del Plata, pero que en la ciudad “el sector empresario tramitó un préstamo para afrontar el pago de las remuneraciones de los trabajadores”.

“No hay panorama un bien claro aún en Mar del Plata, porque a pesar de haberse cobrado el mes de mayo se ve un panorama complicado. Incluso hay 250 familias, pertenecientes a la 12 de octubre provincial –ex 221, ex MONTEMAR o ex Rápido del SUD-, que todavía no percibieron la remuneración de mayo y se está a la espera que ingresen fondos para poder darle traslado a los compañeros”, remarcó.

En relación a ello, Jiménez aclaró que los 250 trabajadores han recibido anticipo a cuenta. “Han tramitado los ATP (Ayuda al Trabajo y la Producción), pero fueron rechazados de una forma no clara, porque está contemplado el servicio de transporte urbano dentro de dicha ayuda. De hecho, se volvió a pedir y a través de la UTA se gestionó una reunión con Ministerio de Trabajo para el próximo lunes”, expresó.

Por otra parte, hizo hincapié en que actualmente un 65% de los trabajadores del sector se encuentran prestando servicios en el Partido de General Pueyrredón mientras que el 35% restante no lo está. “La totalidad de los trabajadores cobró como corresponde el quinto día hábil y en el marco de un contexto complicado”, resaltó.

Por último, el referente de la UTA se refirió a lo que viene para Mar del Plata y anticipó una buena temporada para la ciudad. “Lo que no se va al exterior debería quedarse en el mercado interno y en ese marco Mar del Plata es una ciudad turística, por lo que se entiende que va a haber una gran afluencia de turismo”, consideró a la vez que aclaró que también es un anhelo personal “para el bien de la ciudad, ya que se está viviendo una situación complicada”.

(Foto ilustrativa Web)