Nancy Todoroff: No tiene fundamentos que no se habilite la actividad gastronómica

Trabajadores, dueños de locales y gremios se manifestaron frente a la Municipalidad de General Pueyrredón para solicitar el permiso para la reapertura de sus locales, ante la crítica situación que atraviesa el sector.

“Es absolutamente necesario que se habilite nuestra actividad. La situación es cada vez más crítica. Si bien los salarios de marzo se pudieron pagar casi en su totalidad, los de abril hubo dificultades y en mayo ya tuvimos varios problemas…hay que imaginar junio, el aguinaldo”, indicó la Secretaria General Adjunta de UTHGRA Nancy Todoroff, al tiempo que señaló que “aunque hay empresarios que tienen espalda y pueden responder, hay otros que si no trabajan no tienen cómo afrontar las obligaciones”.

Respecto a la posibilidad de que se lleve a cabo un decreto municipal, como en otros rubros: “Algo se estuvo hablando, queremos reunirnos con el Intendente para ver si existe esa posibilidad porque la situación realmente es crítica”.

En cuanto a la situación epidemiológica de Mar del Plata, Todoroff consideró a nivel personal que “no tiene fundamentos que no se habilite nuestra actividad. Está presentado un protocolo muy completo y tenemos muy pocos enfermos en la ciudad. No encuentro el fundamento para que no podamos comenzar a trabajar”.

Por último, con respecto a la situación del gremio, afirmó que “es difícil poner condiciones a la patronal cuando no pueden generar caja. Hay muchos trabajadores que están enojados con el gremio y los entendemos, pero es real que se acorta el poder de acción ante esta situación extraordinaria. Estamos presentes todo el tiempo, hacemos reuniones con los delegados, accionamos desde gremiales, pero no en todos los casos se logran los objetivos porque realmente los empresarios no tienen cómo responder”.

“La recaudación del gremio bajó entre un 75 y 50% en estos meses, sobre todo en lo que refiere a aportes de obra social. Sin embargo, se mantiene al momento el acceso de los trabajadores tal cual es el servicio habitual. Pero el riesgo existe: “La cuota sindical en abril se recaudó el 10%. Más allá que se sostiene los servicios, nos tienen preocupados la baja en aportes de obra social porque nos pone en riesgo a continuar brindando el servicio“, analizó.