Estudiantes de Yumbel se manifestaron ante la sede de OAM y denunciaron que “nos están manoseando”

Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico del Instituto Yumbel dependiente de la Obra Asistencial Mutual se manifestaron ante la sede de OAM para expresar su repudio por el intempestivo cierre de la carrera por parte de los mutualistas que de esta manera los dejan en la calle a mitad de sus estudios.

Ana Carolina Alemán, Profesora en Educación Especial y estudiante del primer año de la carrera en diálogo con “el Retrato…” al referirse denunció que “tomaron una decisión unilateral. Ni siquiera dieron la cara personalmente. El jueves 11 de junio nos informaron mediante la plataforma Zoom que iban a cerrar la institución. No nos anticiparon ni nos consultaron”

En relación a las propuestas que recibieron por parte de la gente de OAM, las calificó de “contradictorias. Por un lado este lunes nos dijeron que si firmábamos que no seguíamos en segundo año, nos dejaban terminar y después, en la misma conversación nos dijeron que nos ofrecían el pase a otro instituto. Insólito, pero real”.

Respecto a la situación que se plantea quienes ya abonaron la matrícula, indicó que “supuestamente nos devuelven la matrícula. Pero en la misma reunión nos dijeron tres modalidades diferentes de devolución. No tenemos nada escrito ni firmado”.

No dudaron en afirmar que desde OAM las están sometiendo “a un manoseo, pero estamos firmes. No nos doblegarán”, acotando que “hemos enviado una carta y no hemos tenido una respuesta formal. La inspectora se comunicó con nosotros para llegar a algún puerto. Seguramente luego de eso sepamos bien de que se trata todo esto”, enfatizando por último que “lo único que pretendemos es que cumplan lo acordado. Nosotros queremos recibirnos para poder trabajar, nada más que eso”