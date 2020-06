El ex presidente Carlos Menem “pasó una buena noche” y “está mejorando”, según su médico personal

El ex presidente Carlos Saúl Menem, que permanece internado en terapia intensiva en un sanatorio privado de esta ciudad, “pasó una buena noche” y está mejorando” del cuadro de neumonía que provocó su internación, según afirmó su médico personal Luis de la Fuente.

De la Fuente dijo que el senador riojano, quien está internado en terapia intensiva en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de la Ciudad de Buenos Aires (IADT), ingresó a ese centro asistencial el sábado “con una dificultad para respirar y se le comenzaron a hacer estudios”.

En diálogo con el canal de noticias TN, el médico indicó que estos exámenes, entre ellos una tomografía, permitieron “comprobar que tiene una neumonía en el pulmón derecho, con algo de líquido en la pleura”.

“Se lo comenzó a tratar y a controlar, y todas las pruebas por coronavirus dieron negativo“, manifestó el doctor De la Fuente.

El médico precisó que Carlos Menem, quien el próximo 2 de julio cumplirá 90 años, fue sometido a “tratamiento con antibiótico y mejoró mucho” y agregó que “se sigue controlando, está mejorando y tiene un ritmo respiratorio normal”.

De la Fuente dijo que el ex presidente está siendo tratado por una afección cardíaca y que se lo controla de manera periódica luego de la operación de la arteria carótida que le practicaron en 1993.

“Vamos a ver cómo evoluciona. Pasó una muy buena noche, se despertó a las 7 de la mañana y hay que aclarar que nunca estuvo intubado, tiene una buena saturación“, indicó el especialista.

Asimismo, adelantó que se aguarda el resultado “de estudios más exhaustivos por la cuestión cardíaca y el cuadro de diabetes”, a la vez que no brindó precisiones respecto de cuándo le podrían dar el alta médica.