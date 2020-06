Bianco: “Estamos analizando si se puede seguir de esta forma o tendremos que dar un paso atrás”

El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, advirtió que el incremento en la circulación de personas en AMBA a partir de la apertura de comercios e industrias “ha redundado en un aumento de casos” de coronavirus en los últimos días, y aseguró, en ese sentido, que desde la gobernación analizan “si se puede continuar de esta forma” o si será necesario dar “un paso atrás”.

Bianco subrayó que “en algunos lugares” la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus (Covid-19) “está contenida, pero en ningún lugar está controlada y mucho menos en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA)”, donde se reporta la mayor cantidad de contagios.

“Se ha visto que el aumento de la circulación social a partir de la apertura de comercios o industrias ha redundado en un aumento de los casos. Por eso estamos analizando si se puede continuar de esta forma, o si tendremos que dar un paso atrás para resguardar la salud de los bonaerenses”, aseguró, en una entrevista brindada al diario La Capital de Mar del Plata.

Insistió en la recomendación de los especialistas en cuanto a “limitar” la circulación de personas “cuando están aumentando los casos”, y expresó, en ese sentido, su “preocupación por algunas actividades que se han permitido” en la Ciudad de Buenos Aires.

“Uno dirá: ‘Es problema de los porteños’. Pero no. La persona que salió a correr por los bosques de Palermo se habrá cruzado con mil personas y si se contagió, ni siquiera se puede hacer el contacto epidemiológico”, sostuvo y se preguntó: ¿Y si se contagió y al otro día va a un negocio donde probablemente trabaja un bonaerense?

Al respecto, dijo que mantienen diálogo constante con Gobierno de la Ciudad: “Hablamos permanentemente con ellos, y se lo dijimos en esos términos. Por eso no tengo problema en decirlo públicamente”.

Por otra parte, consideró que “hay algunos intendentes” en la provincia “que muy irresponsablemente han querido finalizar la pandemia por decreto”, pero aclaró: “Esto no termina por decreto, ni por voluntad divina”.

Con todo, resaltó que desde la Gobernación “hemos ido habilitando actividades productivas y comerciales y en aquellos distritos que lo ameritan, los de fase 5, algunas actividades sociales y deportivas”.

En cuanto a la situación de Mar del Plata y el resto del Partido de General Pueyrredón, insistió en que “no están permitidas” las actividades deportivas individuales al aire libre, ni gastronómicas, más allá de los pedidos en ese sentido por parte del intendente, Guillermo Montenegro, con quien dijo que existe “una buena relación”.

Bianco pidió “a los marplatenses que sepan entender esto y que si alguno quiere ir a correr por la rambla o a hacer surf, que espere un poquito que pase lo peor de la pandemia”, porque “el problema es que por ponerse ansioso y salir a hacer alguna de esas actividades después terminen contagiando a un familiar y lamentando una vida”, señaló.