Abad: El conflicto entre Berni y Frederic pone en riesgo la seguridad de los bonaerenses”

Desde la oposición se metieron al conflicto que surgió –nuevamente- entre el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

Para el diputado provincial Maximiliano Abad, la interna en el oficialismo “pone en riesgo la seguridad de los bonaerenses”.

“Lo que el ministro Berni reclamó no es la asistencia que le quitan a él como funcionario porque pertenece a un grupo diferente al de Frederic dentro del oficialismo, esa interna le quita recursos a la seguridad de todos los habitantes de la Provincia y ya sabemos cómo termina eso. Que el partido que gobierna dirima sus internas es válido, pero debe hacerlo sin ponernos a todos nosotros en el medio”, manifestó el presidente de bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados.

Por otra parte, Abad consideró que si las “acusaciones de Berni” son ciertas, el hecho de que desde Nación se quite recursos a la seguridad devela un “incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es un delito y debe ser denunciado”.

“El problema es que el ministro Berni dio un diagnóstico sin solución, lo que es completamente insuficiente. Explicó en televisión que no existe una política coordinada en materia de Seguridad para la Provincia. Pero no dijo nada sobre cómo lo va a resolver, qué medidas se van a tomar para que los bonaerenses no queden rehenes de una pelea entre funcionarios”, explicó el diputado.

“Es necesario que, tanto el gobierno provincial como el nacional lo expresen claramente, porque el tema no puede esperar y no pareciera haber una solución clara al respecto. Mientras los funcionarios del kirchnerismo se pelean y se quitan apoyo y coordinación, ¿Quién cuida a los bonaerenses?“, apuntó.