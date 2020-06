Dura crítica de la UOCRA a la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa

“A la vista está que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat no posee la dirigencia ni fortaleza suficiente para solucionar los problemas de esta índole, es vergonzoso que está gestión no sea lo suficientemente expeditivo” afirmó el Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción, Seccional Mar del Plata, César Trujillo al referirse a la ministra María Eugenia Bielsa.

El dirigente marplatense reclamó con vehemencia la finalización de los planes de viviendas “hoy paralizados y que con muy poca inversión se podrían terminar esas obras inconclusas, y de esa manera darle trabajo entre 15 y 30 mil trabajadores registrados”

Trujillo calificó como de “muy triste” que “los hombres no tengan la oportunidad de ejercer el derecho de tener un techo propio donde guarecerse y proteger su familia y así alcanzar su meta”, preguntándose más adelante “ ¿por qué no poder concluir las obras anteriormente comenzadas, y dar así un fin a los proyectos habitacionales en marcha?

Trujillo fue un poco más allá en su crítica y enfatizó “¿o acaso es que la ministra Bielsa no está capacitada? O no sabe o no entiende? O tal vez no tiene sensibilidad humana? No puede dar un final a las obras ya empezadas? Las mismas con se llevan muchas expectativas y esfuerzos de todos los argentinos” .

Finalmente expresó un contundente respaldo de los trabajadores marplatenses al Secretario General de la UOCRA Gerardo Martínez “quien la puso en su conocimiento el tema y ella hizo oídos sordos al genuino reclamo de nuestros obreros constructores”.