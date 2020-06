Montenegro supervisó trabajos de engranzado en Batán

Please select a featured image for your post

El intendente Guillermo Montenegro supervisó este viernes trabajos de engranzado y arreglos de calles que la Delegación Municipal de Batán está llevando adelante en el barrio Lomas de Batán. Las tareas comenzaron el jueves y ya se ha trabajado en 1.3 kilómetros utilizando 450 toneladas de granza. Luego de la recorrida, Montenegro aseguró: “sabemos que el estado de las calles es una preocupación de todos y es por eso que seguimos trabajando en diferentes puntos de nuestras ciudades”. Además, aprovechó para hablar con los vecinos y también le agradeció al personal de la Delegación por todo el trabajo realizado, incluso durante la pandemia. En la misma zona, a través de un convenio entre la Delegación Batán y Vialidad de la Provincia de Buenos Aires se están haciendo trabajos de mantenimiento en la ruta 88, como corte de pasto, despeje de cordones y bicicenda. El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti y el delegado Municipal de Batán, Alejandro Estrada.