Miguel Donsini: “Le di todos los elementos a la Justicia para qué actuara, pero nunca lo hizo…”

En el marco del reciente desbaratamiento de la asociación ilícita conocida como “La Liga de Compradores”, una organización criminal dedicada a la alteración de subastas judiciales para la obtención de beneficios económicos, el presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Miguel Ángel Donsini, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “hoy el Fiscal General tendría que estar diciendo que gracias al Colegio Departamental que en los últimos 24 años filmó todo tenemos los elementos para juzgarlos”.

En tal sentido, el titular del Colegio de Martilleros de Mar del Plata explicó que denunció en varias oportunidades ante la Justicia lo que estaba ocurriendo con un grupo de comerciantes marplatenses que tienen la habitualidad permanente de entrar en todos los remates al mismo tiempo que aclaró que el hecho que los mismos formen parte de una liga, “era algo que tenía que definir la justicia”.

“La mayoría de los presidentes de los Colegios de Martilleros de la provincia de Buenos Aires hacen remates menos yo, porque cuando agarré la titularidad de la entidad lo hice para devolver al servicio todo lo que me brindó”, apuntó Donsini.

En relación al funcionamiento de los remates, detalló que se pueden hacen en cualquier espacio, no necesariamente en un colegio departamental. “El juez designa el remate y se hace en cualquier lado, se fija después. Se alquiló el lugar, pero se empezaron a tomar medidas de seguridad por lo que se veía que sucedía en otros lugares. De hecho, el lugar más liviano donde los remates se practicaban era Mar del Plata”, describió.

“Cuando había un remate y venían personas de Gran Buenos Aires se extremaban las medidas de seguridad. Incluso por primera en una sala de remate de la República Argentina se pusieron cámaras en el lugar y en la vereda, se hacía el acta, se indicaba cuándo empezó, terminó y quién compró, pero a las 48 horas eso estaba en poder de los jueces”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que la mayoría de los elementos que ayudaron a la justicia a desbaratar esta Liga y que tuvieron una “gran utilidad” en el avance de la investigación fueron proporcionados por el Colegio de Martilleros de Mar del Plata, tales como las filmaciones del lugar. “No hubo un solo remate que no tenía filmación y estas cosas se fueron dando a lo largo de muchos años”, subrayó.

En función de ello, Donsini manifestó su “enojo” con la justicia por no haber reconocido la participación que tuvo el Colegio de Martilleros de Mar del Plata y la comisión directiva del mismo a los efectos de cooperar en la investigación. “Tengo una declaración hecha ya por intermedio de un abogado la cual será presentada en la Justicia en los próximos días”, agregó.

“Esto lo viví durante más de 20 años. Le di todos los elementos a la Justicia para qué actuara, pero nunca lo hizo. Pedí muchas veces que se terminaran los remates y que se hagan en forma online. Yo solo sabía que tenía una cantidad de gente que no tenía que estar, que no me gustaba la forma que actuaba e hice lo imposible para que se los desbarate. Llevé el listado de personas que venían siempre ante la AFIP”, describió.

En ese marco, aseguró: “Si el Colegio de Martilleros de Mar del Plata no existiera, esta investigación no estaría. Hoy el Fiscal General tendría que estar diciendo que gracias al Colegio Departamental que en los últimos 24 años filmó todo, mandó ese material a los jueces y puso en conocimiento de los mismos todas las personas que entraban permanentemente al lugar, ya que se les hizo firmar cuando entraban al salón, tenemos los elementos para juzgarlos”.

La asociación ilícita cayó en las últimas horas producto del trabajo realizado por el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI) y la Fiscalía N° 5, a cargo de Alejandro Pellegrinelli, y luego de haberse realizado este jueves 26 allanamientos en la ciudad, los cuales estuvieron a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), la Departamental de Policía y la Policía Ecológica. Dichos procedimientos culminaron con cuatro detenidos y 31 personas imputadas.

(Foto Web)