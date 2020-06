Odontólogos se movilizaron por Mar del Plata preocupados por “la baja sustancial” de la actividad

En el marco de la movilización que realizaron este jueves un grupo de odontólogos autoconvocados de General Pueyrredón, el reconocido profesional, Alexis Papadópulos, que participó de la misma, dialogó con “el Retrato…” y expresó que en el último tiempo se vio “una baja sustancial de los ingresos de los odontólogos en los consultorios”.

“El sector tuvo que cambiar todo el paradigma de atención por todo este tema de la pandemia que se está viviendo, lo cual llevó a que se cumplan alrededor de 50 días sin trabajar, porque no se nos permitía y solamente se podían atender urgencias”, sostuvo el reconocido profesional marplatense en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, señaló que actualmente ya retomada la actividad, “la atención de los pacientes cambió, porque se ve una persona por hora u hora y media y sino no te da el tiempo para efectuar todo el procedimiento. Frente a ello, obviamente que los ingresos se ven disminuidos”.

Respecto a las obras sociales, apuntó que el último aumento se registró antes de diciembre de 2019. “Como el estado había decretado que no iba a haber aumentos por 180 días tampoco se han registrado incrementos en tal sentido. Si los pagos en su momento ya eran malos de por sí, ahora están peor”, sostuvo.

“A esto se le suma el adicional de este kit que se utiliza. El procedimiento para la atención de un paciente en el marco de la pandemia incluye este kit, que tiene un costo elevado y no está contemplado por prácticamente ninguna mutual”, indicó a la vez que aclaró que con muchas obras sociales ya arreglaron para que se hagan cargo del costo de estos elementos de seguridad.

En el marco de esta situación, el profesional señaló que odontólogos autoconvocados de Mar del Plata hicieron una movilización este jueves en Mar del Plata los efectos que se genere un cambio en lo que respecta a su labor diaria en estas circunstancias. “Estamos trabajando codo a codo con las obras sociales para encontrar una solución a este problema. Sabemos que la situación del país es complicada, pero no dejamos de hablar, negociar y tratar de llegar a un buen puerto”, indicó.

“Estamos trabajando desde el día 0 buscando una solución, pero no hay precedentes con lo que está sucediendo ni un comparativo histórico como para decidir qué hacemos. La pandemia fue un baldazo de agua fría y llegó sin aviso”, sostuvo.

Además, indicó: “Nos agarró a todos desprevenidos y a pesar de los esfuerzos que se están haciendo para emparchar la situación, esto desnuda una situación de larga data, que tiene muchos años. La devaluación del arancel es muy antigua y este parate generalizado hizo que el colega salga a la calle y se manifieste”.

“No hay respuestas de las autoridades, porque todo lo que se está planteando es dinámico. Lo que se arregla hoy, mañana cambia y no es parejo en toda la provincia. Es heterogéneo en el sentido que hay una situación en Mar del Plata, otra en los pueblos de alrededor y cada intendente libera o no las prácticas y atención”, expresó al mismo tiempo que aclaró que “las obras sociales, que son provinciales o nacionales, están atadas a lo general y no a lo particular”.

Seguidamente, aseguró que en el último tiempo se vio “una baja sustancial de los ingresos de los odontólogos en los consultorios” al mismos tiempo que comentó que también se debe tener en cuenta que “los pacientes también están sufriendo un proceso económico no agradable, por lo que, la situación se complica aún más, ya que no hay quién se haga cargo de todo esto”.

“Los odontólogos ya no se pueden hacer más cargo de todo, porque no da el arancel ni tiene un margen suficiente como para poder abonar este costo. Lamentablemente, lo paga la obra social o lo paga el paciente”, agregó.

Por último, remarcó: “La gente tiene miedo. Si bien es verdad que hay que tener respeto y recaudos, lo cierto es que el odontólogo está preparado como para atender al paciente con todo su procedimiento de protección y bioseguridad”.

“Somos gente que manejamos la bioseguridad, porque el COVID no es la única enfermedad tan contagiosa con la que se trabaja. En los 80 se dio el tema del HIV, luego de la hepatitis, etcétera. Ya estábamos manejando todo con mucha seguridad, pero en esta enfermedad que es una cosa muy nueva y que tiene una velocidad de contagio muy rápida, la protección se duplica, pero se puede trabajar, porque lo sabemos hacer protegidos”, concluyó.