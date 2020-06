Panaderos denuncian reducciones salariales y anuncian movilización por conflicto en “La Siciliana”

Afectados por las medidas dispuestas a nivel nacional en el marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio que rige en el país desde hace ya casi tres meses, el Secretario Adjunto del Sindicato de Panaderos, Matías Coronel, en dialogo con “el Retrato…” denunció que los trabajadores del sector vienen sufriendo reducciones salariales y adelantó que en los próximos días llevarán adelante una movilización a los efectos que se regularice la situación de los empleados de la reconocida panadería marplatense, “La Siciliana”.

“Si bien somos la industria excluida del aislamiento, se viene sufriendo una reducción en los salarios, en la jornada laboral y en algunos casos se vuelca a día por medio los de trabajo”, sostuvo el referente gremial del Sindicato de Panaderos de Mar del Plata, Matías Coronel, en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, indicó que “los que más problemas están teniendo son aquellas personas que no están totalmente registradas, lo están a media jornada o están atendiendo en negro” y agregó que los empleados que están trabajando en el marco de la irregularidad “al tener menos derechos, son los que quedan excluidos”.

“También se viene sufriendo el tema del otorgamiento de vacaciones obligatoria, lo cual no es una decisión del trabajador claramente y se ven perjudicados en ese aspecto porque no pueden irse a ningún lado”, señaló a la vez que comentó que desde el gremio se encuentran enviando cartas documentos a las empresas que no cumplan con lo establecido en el decreto de necesidad y urgencia nacional.

Asimismo, detalló que desde el Ministerio de Trabajo se están realizando video conferencias a los efectos de solucionar estas cuestiones, aunque no se está trabajando aún desde el área de inspecciones. “El sindicato ahora va atendiendo a través de turnos o por whatsapp. Los reclamos que tenemos son varios, sea de Mar del Plata u otras localidades que corresponden a nuestra zona de actuación como Balcarce, Pinamar, Partido de la Costa, Necochea, Partido de Mar Chiquita, etcétera”, sostuvo.

Por otra parte hizo hincapié en la situación de los trabajadores de la reconocida panadería marplatense “La Siciliana”, los cuales se encuentran en estado de alerta y movilización. “Se incumplió con todo lo que se había pactado en la audiencia conciliatoria como en las notas que fueron presentadas por el gremio”, apuntó.

“La Siciliana incumplió con todo lo que se marcaba. Seguramente haya reducciones salariales, ya que a esta altura a los trabajadores no se los pagó aún”, agregó al mismo tiempo que comentó que en los próximos días llevarán adelante una movilización en la ciudad a los efectos que se regularice la situación de los trabajadores de la empresa.