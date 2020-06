El diputado Maxi Abad le dio duro al ministro Gollán: “Debería gestionar más y dejar de buscar culpables”

Tras las polémicas declaraciones del ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, que insistió con las críticas a las aperturas en Capital Federal y sugirió que el coronavirus “ingresó” al país por ahí “dado que tienen un alto poder adquisitivo”, el jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, cuestionó “la ideologización de un problema que afecta al mundo entero”.

“Es llamativo que sea un médico el que para describir la situación que vivimos apela a un razonamiento clasista, que es insostenible desde el punto de vista científico y epidemiológico, y él lo sabe muy bien. Por eso, lo que dijo Gollán solamente puede explicarse desde una intencionalidad política de ideologizar un problema que no entiende de fronteras, ni de clases sociales. Es una mirada muy corta”, enfatizó el diputado Maximiliano Abad.

El legislador marplatense evitó la polémica y apuntó a abandonar “este tipo de mensajes que no aportan nada”. “Yo quiero ver a un ministro de Salud que aborda integralmente el problema, que se mete a fondo en los sectores afectados y que pone a funcionar todas las herramientas del Estado para que no se extienda más el virus. Quiero a un ministro que gestione más y deje de buscar culpables, a la altura de lo que se espera de él. El resto es una pérdida de tiempo”, dijo.

“No le sirve a nadie desviar la atención de lo que es verdaderamente importante, y buscar culpables con una intención política es una distracción. No hace falta más que escuchar a los bonaerenses para darse cuenta de que no están muy interesados en discusiones estériles, sino en que el gobierno se ocupe de resolver los problemas reales de las personas”, concluyó.