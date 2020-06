Axel Kicillof lanzó una ayuda de 450 millones de pesos para ayudar a 190 clínicas bonaerenses

Axel Kicillof y su Ministro de Salud, Daniel Gollan, anunciaron la puesta en marcha del programa de “sustentabilidad del sistema sanatorial bonaerense”. La iniciativa estará a cargo de IOMA y busca ayudar a sanear a las 190 clínicas privadas de la Provincia.

“Habrá una inversión de 450 millones mensuales para pagos de salarios e insumos mientras dure la pandemia”, explicó Gollan. “Pero que luego pasada la pandemia va a ser recuperado por el IOMA en 12 cuotas”, aclaró.

“Las clínicas entraban en una crisis financiera justo cuando más las necesitábamos”, señaló Kicillof desde la Gobernación.

“Son empresas familiares, que luego de décadas estaban empezando a quebrar. La caída de concurrencia a las clínicas por el Covid-19 las puso en jaque”, agregó el mandatario.

“No podemos darnos el lujo y no podemos permitir que cuando se necesita un sistema de salud fuerte empiecen a cerrar las clínicas privadas. Son 1500 camas en 190 establecimientos”, detalló.

“Es un programa de sostenimiento y un paso histórico para la articulación a un sistema único de manejo o asignación de camas. Es un avance histórico, el preludio de un sistema único, una integración del sistema público y privado”, completó.

Cuando fue consultado sobre el sistema de salud en el marco de la pandemia, Kicillof señaló: “En el sistema público duplicamos las camas de terapia intensiva. Hemos equipado a los hospitales. La ocupación de camas va aumentando”.

“Obviamente que a medida que va creciendo la cantidad de contagios crece la cantidad de los que terminan en el hospital. Cuántos va a hacer, no lo sabemos. Nadie lo sabe ni nadie lo puede saber y va a depender de lo que hagamos”, evaluó.

“Tenemos que hacer como si todo tuviésemos el virus, porque lo podemos tener. Por eso andamos con tapaboca. Tenemos que guardar distancia”, reclamó.

“Redoblemos los cuidados. Sé que estas medidas son incómodas. Cómo nos vamos a enamorar de usar un barbijo, de no dar un abrazo. Al revés, parece que no pudiéramos enamorarnos. No se puede dar un beso. Es al contrario”, comparó.

“No se puede actuar como niños caprichosos. Estamos en manos de los médicos. Nos hemos preparado mucho, pero si no tomamos los recaudos necesarios, si nos relajamos, no puede alcanzar porque no alcanzó en ningún lado. ¿Es inevitable?: No. Es evitable” , completó