Alberto Fernández: “Por la velocidad de contagio, deberíamos volver a la cuarentena absoluta”

El presidente Alberto Fernández sorprendió esta mañana con sus dichos sobre la situación del Covid-19 en el país. Las declaraciones quizá deban ser leída en tono de advertencia para el corto plazo. También opinó sobre los “runners” de Capital Federal. “Es un incentivo a salir”, analizó.

“La velocidad de contagio es la más alta y deberíamos volver a la cuarentena absoluta”, dijo el mandatario en una entrevista en Radio 10 luego consignada por el portal INFOBAE.

“Por lo cual deberíamos estar en la fase 1, que es la cuarentena absoluta”, consideró, aunque desestimó esa posibilidad.

“Le escribí y le dije ‘esto está mal’”, informó Fernández sobre su charla con Horacio Rodríguez Larreta por los “runners”. “El me habló de la demanda y las ganas de ir a correr… todos tenemos ganas de salir, de comer un bife con un amigo, de ir a almorzar con la familia, yo quiero ir a la cancha más que nadie”, reveló.

“Horacio me dijo que iban a ver modos para que esto no pase. Ayer abrieron calles y mejoró el distanciamiento, pero es un incentivo a salir. Si yo digo que pueden pasear por una plaza los que quieran salir a correr. La plaza se me llena. La duda que me queda si la solución es volver atrás o poner más plazas. Porque si pongo más plazas, invito a más gente a correr”, reconoció Fernández.

“En favor de Horacio, esa es una demanda que en la Ciudad de Buenos Aires era muy fuerte. Yo lo entiendo a él y lo estoy ayudando a conseguir una solución”, completó.