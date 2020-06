Amor sobre rieles

(Especial para “el Retrato…” por Diego Marqués) Viajar en tren siempre tuvo un cierto romanticismo, una cierta mística. Ya sea el Expreso de Oriente entre Paris y Estambul, o el Estrella del Norte, que llegaba hasta Tucumán, un tren con camarote, vagón restaurante y cine.

El arrullo de las vías sobre los rieles, ese rítmico traqueteo que evidencia que el tren está vivo.

El tranvía, fue una opción gestada por los años 1850. Eran básicamente vagones, tirados por caballos, que transportaban pasajeros en distancias cortas.

Algunos de estos medios evolucionaron, otros no tanto, otros han desaparecido y solo quedan resabios de lo que fueron.

Hay personas que luchan por mantener vivos estos recuerdos y que vivencian día a día nuevos recuerdos. Les presento a Guadalupe Vázquez, marplatense, la única mujer que conduce el Tranvía Histórico de Buenos Aires (en el Barrio Porteño de Caballito), y su esposo, Pablo Piserchia, que en un par de meses se recibe de técnico universitario en tecnología ferroviaria, y es técnico mecánico de los Subtes de Buenos Aires. Ambos son ferromodelistas, coleccionan trenes en escala 0 (1:43.5), aunque su real pasión son los trenes 1:1 .

¡Todos a bordo!

Guadalupe, ¿cuál fue tu primera experiencia con un tranvía?

Conocí un tranvía en vivo y en directo de Mar del Plata. Soy marplatense y a los 21 años trabajaba en una parrilla de la costa, casi Av. Constitución. Veo por el ventanal que se aproxima un tranvía re viejo por el boulevard de Acceso Norte, hacía muy poco tiempo que funcionaba. Más tarde los conductores vinieron a comer a la parrilla y nació una gran amistad que aún perdura y afloró mí pasión por los vehículos guiados…y conocí en profundidad el tranvía. Cerca de 10 años después, ya en parque Camet, y luego de insistir para que los volvieran a hacer funcionar, fui yo quien me hice cargo del servicio mínimo que quedaba dentro del parque, por el tiempo que pude hasta que me vine a vivir a CABA en 2007. Cabe aclarar que en la actualidad no funcionan.

Los tranvías que están en Mar del Plata vinieron de Portugal y tienen como 115 años. Fueron traídos en la década del ‘90 luego de prestar servicio en Lisboa casi 90 años y al radiarlos (desafectarlos) los vendieron a distintas partes del mundo.

Un grupo de entusiastas con Eduardo Zanoli a la cabeza fueron los que hicieron los trámites para que puedan llegar y hasta el club Portugués participó en la mediación.

Anduvieron dos años en acceso norte entre el Unzué y Constitución y luego los llevaron a parque Camet. Allí funcionaban todos los fines de semana, estaban cuidados y mantenidos. Después de 2001 se hizo más difícil el mantenimiento y quedaron abandonados hasta el 2007 que es cuando me invitan a ver si quería conducirlos.



Es en este momento que aparece en escena Pablo Piserchia, Jefe de Mecánica y Mantenimiento del THBA (Tranvía Histórico de Buenos Aires) quien es convocado para la puesta a punto. Con los pocos recursos que contaban, junto con Guadalupe, consiguieron instalar la línea aérea, la reforzaron y extendieron el recorrido.

Guadalupe remarca que “Ahí comienza el capítulo de amor de la novela en la que la conductora y el mecánico del tranvía se enamoran. El problema era que él vivía en CABA así que con el tiempo trasladé mí amor por los tranvías a los del barrio Caballito…pero seguimos luchando para que los marplatenses vuelvan a funcionar e incluso se logre unificar los dos recorridos, el del parque y el de la costa. Realizando un verdadero circuito turístico cultural. Uniendo museos y atractivos de la zona norte de Mardel.

Pablo Piserchia es Supervisor en el taller Polvorín (que presta servicios para la línea A de Subte de Buenos Aires) y es Jefe de Mecánica y Mantenimiento en el THBA, en breve se recibe de técnico universitario en tecnología ferroviaria.

Es coleccionista de trenes en escala H0 (la más conocida) y 0 (una de las más grandes), la marca Lionel domina el mercado. Pablo también es constructor y en el jardín de su casa construyó un circuito de vías y un tren para jugar con sus hijos, en el cual ellos mismos pueden sentarse arriba de la locomotora y los vagones, utilizando como energía, la batería de un taladro eléctrico inalámbrico.

Pablo, ¿cómo nace tu colección?

La colección nace con los primero regalos que me hace mi tío Carlos, con los primeros trenes a cuerda a los cuatro años. Mi primer “Lionel” lo tuve a los 15 años pero ya tenía varios H0 desde los 8 años.

Se podría decir que el amor por los trenes viene heredado de mi padre que colecciona Märklin, una compañía alemana. Tiene una gran variedad de locomotoras a vapor y diesel con sus respectivas formaciones. Estoy armando una maqueta escala 0, donde la mayoría de los vehículos son norteamericanos. Me gusta esa escala desde chico, por el volumen y los detalles.

¿Cómo surgió la idea de tener una casa de vacaciones que asemeja el vagón de un tren?

G: – Como yo soy marplatense y me fui a vivir en el 2008 a Capital, nuestro sueño siempre fue tener un lugar donde vivir cuando estamos de visita en Mar del Plata (lo cual sucede bastante seguido por suerte). Así que buscamos un terreno en la zona sur, por playa Chapadmalal, porque queríamos estar en contacto con la naturaleza y construir un lugar simple para estar. Como Pablo se da mucha maña a nivel constructivo, comenzamos a planear una cabaña. Pero en ese momento no nos alcanzaba para una inversión muy grande, así que la cabañita de madera fue tomando forma de vagón. Conseguimos durmientes de metal muy viejos y vías inutilizadas y sobre ellos apoyamos el vagón. Al vagón/casa lo construimos de cero. Conseguir un vagón en desuso y trasladarlo allá era más caro que hacerlo nosotros. Con el tiempo al vagón se le agregó una cocina de material que parece un apeadero o cabina de señales…todo hecho por Pablo, con mí ayuda…

Tenemos muchos chicos y dormir ahí siempre fue una aventura… como ir de campamento. Ahora ya tiene más forma de casita y estamos cómodos a pesar de ser mínimo 6 los que pasamos los veranos.

Contanos tu actividad como “Motorwoman” del Tranvía Histórico de Buenos Aires. ¿Desde cuándo realizás esta actividad? ¿Fue difícil ocupar ese puesto?

Guadalupe Vázquez: – Me formé en la conducción del tranvía desde que tuve a cargo los de Mar del Plata. Después me vine a CABA para seguir aprendiendo y me casé con el instructor (risas).

Al primer tiempo me dediqué más a mí bebés y no iba tanto a practicar. En la AAT (Asociación Amigos del tranvía) hay un sistema de prácticas bastante estricto. Son muchos los vehículos y de diferente porte por lo que se comienza a manejar los más chicos que son los más antiguos. Hace poco más de un año obtuve mi certificación dentro de la AAT para conducir los coches de menor porte.

Por ahora soy la única mujer del THBA que terminó la capacitación y horas de práctica y está certificada para manejar.

Hace 13 años cuando manejaba el tranvía de mar del Plata, era la única mujer tranviaria en el país. Pero con la llegada del metrotranvía de Mendoza se sumaron mujeres esta actividad, ellas con sueldo, yo por amor al tranvía.

¿Cómo fue la odisea que los llevaría a estar frente al Papa Francisco y regalarle una réplica de “su” vagón del Subte de Buenos Aires?

Para el año 2013, 100 vagones de la Línea A, próximos a cumplir 100 años, fueron dados de baja. A Pablo, se le encargó que eligiera 20 para quedar como material histórico. Pablo, habiendo trabajado casi 20 años en la Línea A, es una de las personas que más los conoce. Ese mismo año, es consagrado como Papa, el cardenal porteño, Jorge Bergoglio, famoso por su vida altruista y humilde, la que lo llevaba a tomar frecuentemente el Sube A. Una foto, inmortalizó uno de esos viajes y recurrentemente fue utilizada en todo el mundo en distintos informes y documentales para mostrar lo simple de su vida.

Fue entonces que a Pablo, se le ocurrió que sería importante conservar ese vagón, ese mismo que usó el que hoy es el Santo Padre. Una vez aprobada institucionalmente la idea, comenzó el desafío: ¿Cómo podría encontrar ese vagón entre toda la flota, ya distribuida entre distintos galpones, depósitos y talleres?.

Por un tiempo Pablo fue detective, utilizando esas fotografías, buscando detalles que le permitieran identificar ese vagón. La decoloración de las varillas de madera de los asientos, una inicial grabada en el marco de una ventana, un espejo que era biselado y fue reemplazado por uno que no lo era, etc. Hasta que finalmente lo encontró y ya forma parte del Patrimonio de la Ciudad. Como dato curioso queda decir que el número de ese coche es el “33”.

Como regalarle ese vagón al Papa no era posible, Pablo, dada su capacidad creativa y constructiva, confeccionó una réplica a escala y en un viaje a Roma, consiguieron dárselo en mano.

Un hermoso recuerdo y todo un símbolo a la humildad.

