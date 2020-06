Verónica Borelli y el dolor de una madre que no tiene fin : “Hace mil 100 días que no veo a mi hija”

Al cumplirse tres años de la muerte de Lucía Bernaola, la joven que falleció en el 2017 después de haber sido atropellada por un auto conducido por Federico Sasso en la costa de Mar del Plata, su mamá, Verónica Borelli, en dialogo con “el Retrato…” recordó: “Hace mil 100 días que no veo a mi hija” al mismo tiempo que confesó: “Yo ya quiero que se cierre todo esto. Hoy necesito recuperar un poco mi vida y mi salud”.

“Se cumplieron tres años de que Federico Sasso atropelló a Lucía por conducir alcoholizado su vehículo y yo tuve la desgracia de perder a mi hija. Después de eso, se pasan unos días de porquería”, sostuvo la mamá de la joven en conversación con “el Retrato…”.

“Uno se pensaba que a medida que pasaban los años iba a ser más llevadero y se iban a ir entendiendo cosas, pero la realidad es que esto no es así”, indicó. En tal sentido, manifestó que este 4 de junio, que se cumplieron tres años de la muerte de Lucía fue “un día de porquería también” y agregó: “Pensé que me iba a levantar con otra energía, pero la verdad es que la pasé muy mal. Hace mil 100 días que no veo a mi hija y todos los que van a ser encima , porque esto va a ser eterno”.

Por otra parte, hizo hincapié en la causa penal que tramita ante la justicia provincial por la muerte de su hija, en el marco de la cual el Tribunal Oral Criminal N° 1 departamental condenó a Federico Sasso a la pena de 6 años de prisión de efectivo cumplimiento bajo la modalidad de arresto domiciliario. “Nosotros interpusimos una apelación para que se le levante la prisión domiciliaria y pedimos el cambio de carátula”, señaló.

“El abogado de Federico Sasso, Facundo Caparelli, también presentó ante la justicia una apelación para que le cambien los años de prisión de la condena y se los bajen a tres”, completó a la vez que confesó: “Cómo veo hoy la situación puede pasar cualquier cosa”.

Frente a ello, Borelli apuntó: “Ojalá que el Tribunal dictamine una sentencia que sea a favor de Lucía, pero también soy consciente y realista que se obtuvo la pena máxima del mínimo. Por lo que, para esta justicia que tenemos es una buena condena”.

“Hoy tuve que cambiar mi cabeza y aceptar que Sasso quede detenido en prisión domiciliaria, ya llevamos tres años y lo cierto es que hoy a todos mandan a prisión domiciliaria, de hecho hasta un violador con esto del coronavirus está en su casa”, sostuvo a la vez que aclaró: “Yo quisiera que toda la vida Federico Sasso esté preso, pero por cómo están las cosas tengo que ser realista y darme que cuenta que demasiado le dieron 6 años”.

Sin perjuicio de ello, la mamá de la joven remarcó que no está de acuerdo con que le bajen la condena. “No sé qué puede pasar, pero me llamaría la atención que le modifiquen la pena. Yo hoy quiero que me digan si va a tener la condena firme o le van a reducir a tres años la misma, eso es lo que más me interesa hoy”, indicó y agregó que, una vez que se resuelva este punto, va a poder seguir su vida “tranquila, entendiendo que la pena impuesta es real y que son 6 años de prisión”.

“Hoy necesito recuperar un poco mi vida y mi salud”

Por otra parte, en su charla con “el Retrato…” confesó que “Cómo mamá de Lucía yo ya quiero que se cierre todo esto. Me parece que logramos todo, que el caso que de Lucía se lo puso cada uno en su corazón y que se llegó a la condena máxima del mínimo. Federico Sasso fue el único que la recibió en un caso así, ya que la mayoría de los juicios se aplican penas de entre 3 y 5 años de prisión”.

“Para mi esta etapa ya se cerró, yo ya quiero que Lucía esté en paz, sin perjuicio que Maximiliano Orsini seguirá con todas las etapas judiciales como tiene que ser”, afirmó al mismo tiempo que reconoció que estos tres años fueron “muy desgastadores, de mucha lucha, de averiguar y de enroscarme en sacar a la luz cosas. Hoy necesito recuperar un poco mi vida y mi salud”.