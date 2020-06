Daniela Castro: Las mujeres trans de la provincia expuestas ante una doble vulnerabilidad

Ante la situación de aislamiento preventivo y obligatorio decretada a nivel nacional, la principal referente de la Dirección Provincial de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Género, Diversidad y Disidencias de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Castro, en conversación con “el Retrato…” aseguró que “una de las cosas que arroja la pandemia es que la población del colectivo LGTB, principalmente de mujeres trans en la provincia de Buenos Aires, que ya se encontraba en situación de vulnerabilidad, se encuentran doblemente vulneradas”.

Daniela Castro, Directora Provincial de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Género, Diversidad y Disidencias de la Provincia de Buenos Aires, dialogó con “el Retrato…” y expresó: “Se aumentó la violencia en estos tiempos. Desde el Ministerio se trabaja mucho con el tema, con el acompañamiento virtual y se habilitó un número de whatsapp incluso, además de la línea del 144”

“Estamos con campañas de prevención permanentemente en el territorio a través de los comedores barriales, merenderos, referencias, movimientos sociales, de los mismos municipios de la provincia de Buenos Aires, ectétera, para activar las direcciones de género que hay en todos los lugares, trabajar en forma conjunta y darle un marco de prevención genuino a toda esta difícil situación”, señaló.

En relación a su nuevo cargo como Directora Provincial de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Género, Diversidad y Disidencias de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Castro resaltó que se encuentra “muy bien, aprendiendo de lo que va surgiendo y agiornándose en el día a día” con las herramientas que se tienen y haciéndose presente donde necesariamente hay que hacerlo.

“La gestión pública requiere que uno permanentemente esté en rol de la batalla y la trinchera, pero también hay que tener las precauciones necesarias para seguir cuidando al otro y a la otra. La provincia de Buenos Aires no estaba bien y cuando aparece el COVID-19 nos encuentra en una primera etapa de restauración de un montón de cosas, que bajo ningún punto de vista se pensó en postergar”, sostuvo.

“HOY LAS MUJERES TRANS SE ENCUENTRAN DOBLEMENTE VULNERADAS”

En tal sentido, Castro indicó que en el último tiempo “varió absolutamente todo, ya que se empezó a asistir lo urgente. Una de las cosas que arroja la pandemia es que la población del colectivo LGTB, principalmente de mujeres trans en la provincia de Buenos Aires, que ya se encontraba en situación de vulnerabilidad se encuentran doblemente vulneradas”.

“No tenían ningún tipo de ingreso, sus posibilidades de alquilar espacios para vivir son muy precarias, en general no tienen contrato de alquiler, no tienen garantía ni recibo de sueldos y demás. Su instancia de alquiler es muy irregular y en este momento, que no tienen posibilidad de generar sustento para vivir, automáticamente son expulsadas de esos lugares”, sostuvo a la vez que aclaró esa situación “no era algo que estaba previsto para trabajar en forma inmediata durante el año”.

Frente a ello, reconoció que desde su espacio empezaron a gestionar en forma inmediata y potenciar trabajo por intermedio de programas que se están generando del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. “Tuvimos la satisfacción de haber incorporado más de 600 compañeras en la provincia de Buenos Aires entre el mes de marzo y abril para que empiecen a trabajar formalmente y puedan sobrellevar más o menos esa situación”, precisó y aclaró: “En el mientras tanto seguimos trabajando con la incorporación de compañeras trans a este esquema tan difícil a través del cupo laboral”.

EN BÚSQUEDA DE UNA SOLUCION PARA TRANS DE LA ZONA ROJA

Por otra parte, en la relación a las denuncias registradas en el último tiempo hacia diferentes integrantes del colectivo trans por la venta de estupefacientes en la zona roja de Mar del Plata, respondió: “Estamos trabajando en eso. El Ministerio está al tanto de lo que ocurre en la ciudad y estamos en contacto con la fiscalía del Dr. Daniel Adler, con la Dirección de Migraciones, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, entre otros”.

“Con los diferentes organismos nacionales y provinciales estamos trabajando en forma conjunta para ver de qué forma le damos solución a este problema que está atravesando a la población altamente vulnerable”, reconoció la referente provincial, Daniela Castro.

“LO DE CHUBUT SON RESACAS QUE QUEDAN LA VIEJAS ÉPOCAS”

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre los dichos del fiscal de Chubut Fernando Rivarola, el cual justificó la violación en patota de una adolescente al asegurar que se trató de una necesidad de “desahogo sexual” de los hombres que la atacaron. “Esa respuesta del fiscal me hizo acordar mucho a un fallo en la provincia de Buenos Aires de hace algunos años, en el cual se trató el caso de un menor de 12 años que fue abusado sexualmente. La fiscalía que llevó el caso adelante hace referencia a que el chico permanentemente incitaba al violador al sexo”, recordó.

“La confianza en la justicia no debemos correrla nunca. Este tipo de fallos y de intervenciones de fiscales son resacas que van quedando de viejas épocas, de momentos que necesitamos seguir recordando para no volver a repetirlos”, indicó a la vez que comentó que “gran parte de la cúpula policial también tiene integrantes que vienen de otras épocas nefastas del país y el poder judicial no está por fuera de esa instancia”.

En relación a ello, Castro señaló que “quienes no formaron parte de esa época, sí formaron parte de las escuelas de los que vinieron, de esa transferencia, de esa ideología, de esas prácticas maliciosas, de esas visiones y algo quedó” y añadió: “Por eso, sin dudas, debemos seguir confiando en la justicia, pero trabajando para que esta gente -que cumple roles importantes de gestión para llevar adelante el país en general- sean corridos”.