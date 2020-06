Familiares de Lucía Pérez se manifestaron ante el Palacio de Tribunales al grito de “Ni una menos”

En el marco de lo que fue el quinto aniversario de la primera movilización realizada bajo el lema “Ni una menos” y pese a la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio que se encuentra viviendo el país y la ciudad, familiares de Lucía Pérez, la joven de 16 años asesinada en octubre de 2016 en la ciudad, decidieron igualmente llevar adelante una jornada de manifestación que incluyó una concentración en Tribunales y un acto en el Monumento a San Martín. Sin embargo, muchas organizaciones eligieron apuntarse virtualmente al reclamo.

De esta forma, Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, encabezó este miércoles una protesta en las puertas del palacio de Tribunales para conmemorar el quinto aniversario del grito “Ni una Menos” que llenó las calles del país en 2015 ante la creciente ola de femicidios. “Este lugar es el elegido porque tiene una gran responsabilidad en muchas de las muertas que no hay por no haber escuchado o atendido a esas mujeres, por no haber dado una condena o haber protegido a esa mujer como correspondía. Por eso hay que estar acá”, sostuvo la madre de la joven.

“Ya no me asusta más nada, no me detiene más nada y no me calla más nada, ni un barbijo ni un distanciamiento social. De última vendré, me pondré alcohol en las manos, un distanciamiento como lo hicimos, un barbijo y saldré. Pero si tengo que salir sola saldré sola. Pero este grupo de mujeres tan lindo que somos salen y me acompañan, están y me ayudan, y estamos juntas”, sostuvo.

Además, agregó: “He salido a luchar, por nuestras mujeres, por las que nos han matado y por las que desgraciadamente siguen matando. No podemos quedarnos calladas, en nuestras casas, más allá de que este sea un momento difícil de una pandemia, pero es así”.

Por otra parte habló de “cambios mínimos” en el país en el último tiempo y subrayó: “Si no tampoco tendríamos más de 130 muertes de mujeres y travestis. Falta mucho y nosotros como personas también tenemos que tener un cambio grande desde el punto de vista cultural. Nos falta mucha educación”.

En relación a la causa penal que se sigue en la justicia, Montero aseguró: “Estamos esperando que condenen por un femicidio, como lo fue, o que se haga de nuevo el juicio. El fiscal pide que se haga un nuevo juicio y nuestras abogadas piden que se condene directamente”.

Por último, expuso: “Tenemos que luchar entre todos. Darnos cuenta que este camino no nos sirve para nada. Que sea entre los más jovencitos -que son los que seguramente van a cambiar esta historia- las disidencias, las personas que quieren otras cosas, tienen otros pensamientos. Aceptemos a cada uno como es o como lo que quiere ser”.

“Nadie nos tiene que decir cómo comportarnos como ser, qué hacer cómo vestirnos. Somos libres. Yo soy una mujer grande, siempre pensé de esta manera y me moriré pensando de esta manera. Y mi hija también pensaba de esta manera. Lamentablemente se encontró con estos basuras que la mataron. Por eso hoy yo estoy en la calle, en este lugar“, cerró.

