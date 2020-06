Bioquímicos sostienen sus denuncias y elaboran protocolo para quienes vienen de lugares de riesgo

Tras advertir la realización de hisopados compulsivos en los retenes de Mar del Plata, el subsecretario de Asuntos Estratégicos y Control de Gestión, Marcelo Cardoso y el responsable de los retenes, Adrián Barroso, mantuvieron una reunión con las autoridades del Centro y el Colegio de Bioquímicos, en la cual se acordó “la elaboración de un protocolo racional de actuación” que permita clarificar en qué casos es conveniente realizar un hisopado a personas que llegan a la ciudad y se tenga una Mar del Plata de “acceso seguro.”.

El presidente del Distrito IX de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, Claudio Cova, dialogó con “el Retrato…” y explicó: “A raíz de unas comunicaciones tomamos conocimiento de algunos inconvenientes en los retenes de ingreso a Mar del Plata, donde se había solicitado como condición para poder ingresar que se tenían que hacer un hisopado”.

“A la gente se le daba como opción de hacerse el hisopado en un laboratorio determinado, al cual se los acompañaba, o cumplir una cuarentena de dos semanas cuando venía gente de lugares de riesgo. Nos comunicamos con la Secretaría de Salud y nos dijo que no estaba al tanto de esto”, sostuvo el principal referente de la Federación.

“El hisopado como condición para descartar un COVID positivo es muy endeble”

En ese marco, Cova indicó que desde el Centro de Bioquímicos salieron a denunciar que lo que se estaba haciendo “no era una práctica que tuviera un sustento sanitario, porque el hisopado como condición para descartar un COVID positivo es muy endeble” y añadió que “un paciente que venga de una zona de riesgo y dé un hisopado negativo, no significa que no esté infectado, sino que por el tiempo transcurrido el contagio puede ser que no tenga una carga viral detectable”.

“Si se libera a ese paciente después de un hisopado negativo en lugar de hacer la cuarentena correspondiente, no tenes ninguna garantía que no vaya infectar. El manejo no era el adecuado desde lo estrictamente sanitario por un lado”, señaló.

A su vez, afirmó que tampoco se encuentran de acuerdo que con que un laboratorio con trayectoria y conocimiento, como todos los de Mar del Plata, en el sentido que saben las cuestiones técnicas y el rigor en cuánto a los protocolos para tomar un hisopado, también “se esto preste a una situación en donde se somete a la gente a una coerción de realizarse algo sí o sí”.

Reunión con autoridades municipales: Elaboración de un protocolo “racional”

“La situación nos parece irregular y había que tomar alguna medida, porque no hay un protocolo de resolución de esto”, aseguró. Frente a ello, el principal referente del Colegio de Bioquímicos adelantó que se pusieron en contacto con las autoridades a los efectos de confeccionar un protocolo “racional” para darle un respaldo a la decisión para que la misma “no quede en manos de un encargado de retén, que no puede tomar decisiones en lo que respecta al ámbito sanitario”.

-¿Pudieron reunirse con referentes del Municipio?

-Tuvimos una reunión con autoridades municipales, de la cual participó el encargado de retenes y dos personas más. Nos explicaron que estos hisopados están restringidos a grupos determinados y que tienen que estar dentro de ciertas condiciones. Desde el Centro de Bioquímicos nos ofrecimos a realizar y facilitarle un protocolo en base a propuestas de infectólogos, que diga en qué condiciones se tienen que tomar los hisopados. A raíz de la nota, sentimos que empezamos a encaminar una situación que no era regular, independientemente que la gente venga de un lugar de riesgo o no.

-¿Qué debería hacerse en los casos que la gente viene de lugares de riesgo?

-Con más razón si la gente viene de lugares de riesgo, el hisopado no es una herramienta válida utilizada únicamente sino está acompañada de la cuarentena para proteger a la ciudad de Mar del Plata.

-¿Cómo tomaron la propuesta en el Municipio?

-Acogieron muy bien el reclamo. Nosotros nos ofrecimos y vamos a elaborar un protocolo junto con infectólogos del ámbito público, de hecho hay gente del HIGA que se ofreció a colaborar con nosotros.

-¿Cómo será ese protocolo?

-Les vamos a acercar en el transcurso de esta semana un protocolo de resolución sencilla. La idea es que seleccionen los casos que específicamente necesitan de un hisopado y por ahí buscar alternativas, sea tanto en el ámbito público o privado, para que esto no se transforme en algo irregular, ya que se sube a la gente, se la acompaña a un laboratorio determinado y se le cobra cierta suma de dinero. Todo eso daba cierto marco que no era regular, aunque existiera la mejor intención por detrás, que sin dudas lo está y que es la de proteger a la población.

“En ese camino para proteger a la población lo que nosotros ofrecemos son las herramientas adecuadas, para que se tomen las decisiones adecuadas y la población no se sienta en una situación complicada de decidir hisoparse para liberarse de una cuarentena o someterse a una cuarentena”, señaló a la vez que aclaró que “no son alternativas válidas planteadas de esta manera”.

Seguidamente, explicó que los hisopados compulsivos se realizaban en diferentes puntos de acceso a Mar del Plata. “Mayoritariamente se hacían en la Ruta 2, pero también pasaba en otros lugares como la Ruta 88, la 226 y en los 7 ingresos a la ciudad”, precisó.

“Entendemos que es complicado porque mucha gente no dice toda la verdad. De hecho el fin de semana vinieron muchas personas a Mar del Plata con certificados de fuerza mayor que no tenían sustento, pero independientemente de esas situaciones la gente de los retenes y la Secretaría de Salud tiene que tener un protocolo de ingreso a la ciudad que tenga un sustento en la base sanitaria, no únicamente en la cuestión de seguridad”, sostuvo.

Además, el presidente del Distrito IX del Centro de Bioquímicos, Claudio Cova, agregó que si no se delinea un protocolo “todo termina siendo muy arbitrario y tampoco es positivo hacerle un hisopado a una persona, liberándola de la cuarentena, cuando el mismo no termina de cerrar la posibilidad de contagio”.

Por último, en conversación con “el Retrato…” resaltó “la buena predisposición de las autoridades Municipales al acercarse al Centro de Bioquímicos y poder establecer una forma, con un protocolo de respaldo para que el beneficio para la población sea real y tengamos una ciudad de acceso seguro.”.

(Foto Web)