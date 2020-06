María Liberati: “El valor de los alquileres va a bajar por una cuestión natural: esto es oferta y demanda

A una semana de haber abierto las puertas de los comercios al público en Mar del Plata, María Liberati, empresaria textil del Paseo Comercial emplazado en la calle Güemes, en dialogo con “el Retrato…” realizó un balance del desarrollo de la actividad y cuestionó el horario comercial que deben seguir los comerciantes los días sábados. “El valor de los alquileres va a bajar por una cuestión natural: esto es oferta y demanda y quedaron muchos lugares libres”, señaló.

“La gente está respondiendo muy bien, respetando todos los cuidados que se indican como el uso de barbijo, alcohol en gel al ingreso de los locales, limpiado de pies y no nos han dado ningún trabajo en ese sentido”, sostuvo la empresaria marplatense en conversación con “el Retrato…” al mismo tiempo que aclaró que “la mayoría de la gente incluso toma con buen ánimo el hecho de no poder probarse las prendas”.

En relación a ello, Liberati detalló que “a todas las personas se les informa que no hay problema con los cambios, lo cual, en caso que suceda, se debe apartar la prenda, rociarla con alcohol y demás” a la vez que indicó que cuando arrancó el nuevo funcionamiento de los locales “la venta fue buena y se juntó el tema de que la gente estaba más ansiosa de comprar”.

“Hoy la venta está dura, muy difícil, porque justo se agarró fin de mes y mucha gente no cobró aún”, aseguró al mismo tiempo que aclaró que igualmente “siempre es mejor esto, antes que no facturar absolutamente nada”.

Asimismo, detalló que el horario comercial circunscripto dentro del protocolo de seguridad es de lunes a viernes de 11 a 17 horas y los sábados de 9 a 15 horas. “El horario que no nos gusta a los comerciantes es el de los sábados, porque la gente no se levanta temprana y menos ahora en cuarentena. En la franja, donde se puede producir la venta tenemos que cerrar. Por eso, se debería hacer un cambio horario en ese sentido”, describió a la vez que aclaró que el hecho de permanecer cerrado los días domingo le parece “bien, porque la gente normalmente ese día sale a pasear y no a comprar”.

Ante la decisión de muchos locales comerciales de tener que cerrar sus puertas definitivamente producto de no poder sostener las deudas generadas por permanecer tantos días sin recibir ingresos de ningún tipo, María Liberati, empresaria textil que posee un local desde hace 62 años en el Paseo Comercial emplazado en la calle Güemes, dijo a “el Retrato…” que “tal vez sean 25 o 26 los que cerraron o incluso por ahí faltan otros. Muchos cambian de local por diferentes motivos como mejores precios en los alquileres y demás”.

“Alquilar en una calle principal de Güemes, San Martín, San Juan o de Constitución es caro en cualquier lugar y muchas veces las rentas son difíciles de pagar para cualquier persona”, indicó a la vez que consideró que próximamente “el valor de los alquileres va a bajar por una cuestión natural: esto es oferta y demanda y quedaron muchos lugares libres”.

A su vez, reconoció que muchos locadores han arreglado por un precio módico con sus inquilinos el valor de los alquileres. “Se sabe lo que está pasando, los dueños de los locales en general están dispuestos a cualquier arreglo con tal que no se vaya ese locador porque sino no se alquila a más nadie ese lugar”, señaló a la vez que comentó que “hoy llevar adelante un local es todo un tema, no es solo el alquiler el problema”.

Por otra parte, se refirió a que el tema de reposición de mercaderías es otra problemática que afecta al sector. “Lo nuestro es estacional y ahora teníamos la colección de invierno colgada en el comercio, pero cuando la gente salga es probable que no quieran ver más de invierno y que quieran ver cosas nuevas para la temporada que se viene”, apuntó.

Por último, hizo hincapié en la temporada que se aproxima y confesó: “Estamos tratando de resolver lo urgente y lo urgente es hoy. Todavía no hemos pensado en el verano y estamos esperando que se produzca ventas por todos los canales que tenemos, con promociones, sin pensar en ganancias sino en hacer efectivo para poder pagar las cuentas que se acumularon”.

“Hubo dos fechas fundamentales para la ciudad que se perdieron como semana santa y carnaval. Uno quiere vender porque ya tiene compromisos anteriores tomados para pagarlos con eso. Primero queremos que se termine la cuarentena para poder proyectar mínimamente lo que se viene, porque ni siquiera sabemos si van a dejar venir a la gente a vacacionar a Mar del Plata”, concluyó la empresaria marplatense en conversación con “el Retrato…”