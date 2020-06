Baby shower en Necochea: Ya suman 23 las personas contagiadas y hay otras 350 aisladas

Tras el escándalo en Necochea por la realización de un baby shower clandestino que generó el retroceso a la fase 1 de cuarentena, se confirmó un nuevo caso positivo de covid-19, con lo que suman 23 los contagios mientras que otras 350 personas fueron aisladas y se encuentran a la espera de resultados.

La secretaria de Salud municipal, Ruth Kalle, señaló que las personas aisladas que se mantienen asintomáticas están “monitoreadas por el sistema de vigilancia, con seguimiento telefónico y personalizado de profesionales médicos las 24 horas” y que el gobierno municipal continúa realizando “un rastreo muy exhaustivo” para “armar el mapa epidemiológico de los contactos estrechos y los indirectos” de los contagiados vinculados a los eventos sociales que se realizaron de manera clandestina.

En las últimas horas, 38 testeos dieron resultado negativo. Uno de ellos, detalló el municipio, corresponde a una mujer que reveló que, cuatro días después del baby shower, recibió a un grupo de personas en su casa para celebrar su cumpleaños. “No fue un festejo formal, pero fueron hasta su casa a saludarla y ella recibió a diez o doce personas más“, contó la secretaria de Salud.

En tanto, otro de los casos registrados, confirmado en una trabajadora de una fábrica de pastas, se corresponde con uno de los invitados al babyshower. “Hasta ahora no hay ningún contagio que no sea fuera de esa red, la mujer que trabaja en la fábrica de pastas se contagió a través de esa red”, dijo la funcionaria.

En relación a la cadena de contagios, la funcionaria detalló que se inició con el contacto entre una mujer y un hombre que había viajado a Buenos Aires para someterse a un cateterismo en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Palermo, donde hay 36 empleados de la institución con coronavirus, entre médicos, enfermeros y camilleros, y otros 47 aislados.

“Había una cadena de contagio que nos preocupaba mucho porque la ex nuera de uno de los convivientes tiene una hijita y trabaja en un lugar donde viven 10 chicos discapacitados. Por suerte ese contacto dio negativo y toda esa cadena dio negativa”, expresó.

La “paciente cero”, sin embargo, no asistió personalmente a la reunión, aunque sí sus hijos, con los souvenirs que ella confeccionó para la celebración: “Pensemos que la autopista del virus son las superficies y que además van dos de sus hijos que estaban contagiados y en ese momento no lo sabían”, expresó a la vez que indicó que la mujer, además, trabaja en un hogar de ancianos donde hay otra empleada y una residente infectadas.

Esa señora mayor, que está asintomática, es una de los dos pacientes que están internados en el Hospital Municipal Emilio Ferreyra, junto a un hombre “con un cuadro respiratorio que no implica asistencia mecánica”. Los restantes, entre los cuales está la mujer embarazada que protagonizó el baby shower, permanecen aislados en sus domicilios “con todas las medidas de seguridad y los protocolos establecidos”.

En la investigación que busca determinar el paso a paso de la red de transmisión de covid-19 en la ciudad, la funcionaria explicó que se aplica “un interrogatorio dirigido, es decir que no se hace cualquier pregunta, para tener datos que nos permitan armar el mapa epidemiológico, y en ese sentido entendemos que solo con la verdad de la gente vamos a llegar hasta el último nexo”.

“Nosotros queremos llegar hasta el último contacto para poder controlar el foco. Esa es nuestra tarea y nuestra prioridad en este momento”, manifestó y recordó la importancia de que haya una revisión de la falta de responsabilidad social.

“Cada uno va a tener que asumir conciencia de sus actos. Yo creo que esta gente no tuvo conciencia plena en el momento. La gente venía como minimizando las medidas y pensando ‘no pasa nada si me junto’. Hubo una irresponsabilidad que tiene que tener una consecuencia y una pena y la gente que no participó y está contagiada también quiere que se tomen medidas”, sostuvo.

Seguidamente, indicó: “Cada vez aparece más gente pero necesitamos la verdad, necesitamos que la gente nos cuente todo. La gente tiene vergüenza hay relaciones que no son fáciles de contar pero necesitamos que puedan asumir la consecuencia de sus actos y decir la verdad al menos al sistema de Salud”.

Comerciantes iniciarán acciones legales

Por otra parte, vale recordar que decena de comerciantes de diferentes rubros (bazares, joyerías, concesionarias de autos, peluquerías, ópticas, entre otros) y profesionales cuyas actividades se han visto seriamente perjudicadas desde el retorno a la fase 1 de cuarentena por COVID 19 luego de los contagios de la semana pasada, estallaron y no solo se manifestaron por las calles de la ciudad bonaerense, sino que adelantaron que iniciarán acciones legales contra los responsables.

El abogado que patrocinará al grupo de comerciantes ante la justicia, Eduardo Caballero, describió: “Muchos comerciantes que habían transitado duramente las diferentes fases del aislamiento, en mayo pudieron lograr la reapertura de sus comercios para poder sobrellevar los altos costos que requiere tener una actividad comercial funcionando en una situación de país muy delicada”.

“El fruto de la responsabilidad de la mayoría de los Necochenses que de una u otra manera supieron respetar las normas, aislarse y cuidarse ellos y cuidar al resto de los ciudadanos”, recordó.

Por último, Caballero consideró que las infracciones de quienes violaron la cuarentena permitiendo la propagación del virus en la ciudad “generaron perjuicios de todo tipo en los ciudadanos y, en este caso particular, se busca el resarcimiento económico para algunas de las víctimas, a quien represento”.