Acción Marplatense: El Ejecutivo debe confirmar o desmentir afirmaciones de los bioquímicos

En virtud de lo las manifestaciones públicas realizadas por el Colegio de Bioquímicos Zonal VIII y el Centro de Bioquímicos IX Distrito, el bloque de concejales de Acción Marplatense elevó un pedido de informe al Concejo Deliberante en el que solicita al departamento ejecutivo municipal que confirme o desmienta documentadamente las afirmaciones allí vertidas.

En ese sentido, los concejales Horacio Taccone y Paula Mantero expresan en los fundamentos de proyecto de comunicación: “el control estricto, así como el funcionamiento de todos los protocolos, deben llevar certezas y seguridad a la comunidad tanto en la forma como en el contenido de lo que se realiza.”

En el documento público firmado por la Dr. Diana Garcia, Presidente del Colegio de Bioquímicos Zonal VIII y el Dr. Claudio H. Cova, Presidente del Centro de Bioquímicos IX Distrito expresan que al día de la fecha no existe reglamentación alguna que avale la exigencia de hisopados para ingresar a la ciudad de Mar del Plata. Por otra parte, afirman que la realización de hisopados obligatorios en los retenes de ingreso a la ciudad no tiene fundamento científico, destacando que no existe fundamento médico-científico que respalde que un hisopado por PCR negativo indique que la persona no está infectada, lo cual quita aval a la decisión de realizar los mismos en pacientes asintomáticos.

Por otra parte, Taccone y Mantero señalaron que “el Departamento Ejecutivo debe responder ratificando o rectificando cada uno de estos puntos a efectos de garantizar a la comunidad la certeza del estricto cumplimiento de nomas y procedimiento en defensa de la salud pública. Apoyamos la realización de todos los controles que sean necesarios para la seguridad de marplatenses y batanenses, pero en un marco de certezas y seguridad a la comunidad”