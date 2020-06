Xavier Marcone II: “La temporada que viene va a ser uno de los mejores veranos que tenga Mar del Plata”

Después de haberse paralizado el mercado inmobiliario por más de dos meses producto de las restricciones dispuestas a nivel nacional, Xavier Marcone, en dialogo con “el Retrato…” y hoy ya de vuelta en su actividad, analizó la “difícil” situación que se encuentra atravesando el sector. Pese a ello, mostró su optimismo en relación a lo que viene y subrayó: “La temporada que viene va a ser una de los mejores veranos que tenga Mar del Plata”.

Compra venta de propiedades: “Está absolutamente frenado todo”

“El mercado inmobiliario se divide en dos: ventas y alquileres. En lo que respecta a la compraventa está absolutamente frenado todo, ya que no hay pedidos ni ofertas de lotes y ni siquiera por internet se han recibido consultas en los últimos tres meses”, sostuvo el reconocido martillero local en conversación con “el Retrato…”

Alquileres de comercios y oficinas

En relación al rubro de alquileres, indicó que debería dividirse al mismo en dos ítems: el comercial o profesional y el de vivienda. “Lo que es oficinas, comercio y depósitos fue el que más se complicó, ya que muchas actividades profesionales no estuvieron habilitadas en este tiempo y son quienes usan las oficinas. Hubo algunos casos de entrega: un estudio jurídico, uno contable y otro que representaba el comercio exterior, los cuales debieron entregar, porque no tenían actividad y no podían trabajar”, señaló.

“La parte de los locales fue lo que más produjo quiebre a los propietarios, ya que hubo muchos comercios que no podían trabajar por ejemplo venta de indumentaria, artículos deportivos, gimnasios, centros de eventos, etcétera. En estos casos los propietarios han sido conscientes, ya que les han dicho a los inquilinos que paguen solamente los impuestos y servicios que tenían, pero que no paguen los alquileres mientras estén cerrados por disposición de autoridad, sin tener que pagarlo luego”, explicó a la vez que resaltó que “el perjuicio económico en estos casos ha sido de alguna manera compartido”.

Asimismo, reconoció que también hubo muchos casos en los que no pudieron “soportar la presión” de no poder pagar trabajar y afrontar el pago de sueldos, servicios, etcétera y tuvieron que entregar los locales. “Tengo 2 locales sobre Juan B. Justo, 4 sobre calle 12 de octubre y otros 2 sobre Avenida Edison que sus inquilinos decidieron entregarlos”, indicó.

Alquileres de viviendas sigue su camino normal

“Lo que es viviendas sigue su camino normal, no hubo grandes modificaciones a lo que habitualmente se hacía. La gente que tenía contrato sigue pagando y en casi 200 casos no hubo moras prácticamente, solo algunos se acogieron a lo dispuesto en el DNU nacional”, expresó y añadió que “los contratos que vencieron después del 20 marzo algunos optaron por prorrogarlos hasta el 30 de septiembre. La parte de vivienda se desarrolló normalmente”.

Lo que viene: La temporada de verano en Mar del Plata

Por último, el profesional hizo hincapié en lo que viene para el mercado inmobiliario en Mar del Plata. “La temporada que viene va a ser excelente. Va a ser una de las mejores temporadas de verano que tenga la ciudad, porque la gente quedó primero herida, segundo confinada y tercero todos tienen algo en Mar del Plata”, precisó.

“Los turistas van a venir a la ciudad a ocupar lo propio y todos los que tenían posibilidad de vacacionar en invierno la van a tirar para cuando se pueda, lo cual será seguramente antes de diciembre. Cuando pase la pandemia la gente va a empezar a disfrutar por todo lo que hizo en este tiempo”, concluyó Xavier Marcone en diálogo con “el Retrato…”