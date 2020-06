Xavier Marcone I: Mar del Plata tiene “sobreoferta” y “sobrevaloración” de propiedades

La presencia de carteles de venta de propiedades, principalmente de unidades funcionales ubicadas en la zona micro y macro centro de la ciudad, se ha visto incrementado en los últimos años. De esta forma, el reconocido martillero, Xavier Marcone, en dialogo con “el Retrato…” explicó a qué se debe esta “sobreoferta” que existe y remarcó: “Los departamentos en Mar del Plata han entrado en una situación de crisis casi terminal, independientemente de la pandemia”.

En tal sentido, el profesional marplatense, Xavier Marcone, analizó en conversación con “el Retrato…” los principales inconvenientes que presenta la oferta de propiedades a la venta que existen en la ciudad, la cual se ha visto seriamente incrementada en el último tiempo. “No hay manzana que no tenga una propiedad en venta, de hecho por ejemplo hay un edificio que tiene 12 carteles de venta de departamentos al frente”, indicó.

“Los departamentos en Mar del Plata han entrado en una situación de crisis casi terminal, independientemente de la pandemia. Esto se da, principalmente porque la ley de propiedad horizontal se hizo 1960 y todas las unidades se hicieron sobre esa época, lo cual quiere decir que ya están amortizados, con muchos problemas de cañería, bombas eléctricas, etcétera y por otro lado la municipalidad que presiona con el arreglo de los frentes”, sostuvo.

En función de ello, Marcone especificó que existen muchos casos en donde los montos que debe pagar un propietario de expensas –principalmente producto de los gastos extraordinarios que tiene ese edificio- son similares a lo que puede cobrar producto del alquiler de la unidad. “Administro una cuenta donde el inquilino paga $ 25.000 y de expensa debe abonar $ 21.000!!!. Hoy un departamento no es negocio, porque las expensas cuestan más que un alquiler. Entonces la gente los vende y la mayoría de los que se ofrecen en la zona del micro y macro centro es de gente que no es de Mar del Plata y que ha comprado como inversión”, sostuvo.

Así, agregó: “Hoy esa inversión no les sirve, porque la situación económica del país está mal en general y producto de ello uno de lo primero que se desprende es de los bienes que no usa” y señaló: “Hay una sobreoferta de departamentos y los mismos están sobrevalorados, porque no valen lo que piden”.

“Las cosas valen lo que la gente lo paga, no lo que la gente pide”

En relación al valor real de las propiedades, el reconocido martillero marplatense consideró: “Las cosas valen lo que la gente lo paga, no lo que la gente pide” y explicó que las personas “se piensan que las propiedades valen en dólares y si el dólar aumenta la propiedad también, pero esto no es así. La propiedad no es histérica, pero el dólar sí lo es”.

“Un departamento de dos ambientes hace 30 años llegó a tener un valor histórico de 7 mil dólares, un lote de terreno en un barrio “x” se vendía en 3 mil dólares y hoy vale 15 mil, por ejemplo. Esto se da porque nada supera el valor de la propiedad vinculado con el dólar”, expresó el martillero.

“Las propiedades no soportan es la histeria del dólar”

Por último, Marcone reconoció que “la histeria del dólar, que se produce en estos días, no acompaña la propiedad, porque la propiedad aumenta, pero es más lento, siempre aumenta su valor en dólar. Las propiedades en dólares a largo plazo aumentan, lo que no soportan es la histeria de la moneda estadounidense. En un año y medio o dos años van a pedir lo mismo que hoy piden en dólares y no las venden”.

“El que hoy quiere vender tiene que vender al valor real. Si me pregunto cuál es el valor real, el mismo sería lo que yo vengo pidiendo en dólares hace 6 meses un 55%, es decir, si pedía 100 mil dólares hoy lo tengo que vender en 55 mil. El que quiera vender lo va a tener que hacer, porque esa es la realidad del mercado hoy en día”, concluyó en conversación con “el Retrato…”