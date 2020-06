Cierre de comercios: “Los alquileres que se pagan en la calle Güemes son desorbitantes”

Ante la cantidad de comercios ubicados en la zona comercial del Paseo Güemes que debieron cerrar sus puertas definitivamente al público producto de permanecer cerrados por más de tres meses, un referente del Centro Comercial a Cielo Abierto de Guemes en conversación con “el Retrato…” reconoció que los alquileres que se pagan en dicha zona “son desorbitantes” al tiempo que detalló que muchos de ellos incluso son en dólares y otros alcanzan los 200 mil pesos.

El vocero de los comerciantes expresó: “En la zona de la calle Güemes se está empezando a ver un panorama desolador y triste y lo peor es que esto recién comienza, ya que hay mucha gente que se ha endeudado, que ha dejado de pagar los alquileres y servicios”.

“Muchos seguramente verán cómo transcurran las ventas, pero van a seguir cerrando los locales, porque se van a dar cuenta que no van a poder afrontar la deuda que ya tienen encima y que seguirá viniendo, máxime que los alquileres que se pagan en la calle Güemes en muchos casos son desorbitantes”, sostuvo.

En tal sentido, apuntó que se pagan alquileres en dicha arteria comercial de montos muy elevados que incluso en algunos casos alcanzan los 200 mil pesos. “Güemes es un shopping a cielo abierto y debe haber alrededor de 600 locales de todo tipo sobre la misma, entre ellos comercios, locales de ropa, oficinas, restaurantes, bares, de servicio, etcétera. Hay marcas conocidas que pagan el valor de la renta en dólares incluso”, indicó.

“Esperemos que los alquileres tiendan a la baja sino los dueños de los locales no van a poder afrontar lo que se viene de acá a fin de año”, señaló el vicepresidente del Club San Isidro a la vez que se refirió a lo que viene y comentó que “las dos partes se tienen que sentar a negociar y buscar un precio justo, que el que alquile pueda pagar”.

“Hoy para abrir un nuevo local con esta situación tenés que ser un suicida”

En función de ello consideró que, si no bajan los valores de los alquileres de los locales ubicados en la calle Güemes, no se van a poder alquilar en lo sucesivo a otros comerciantes. “Va a empezar a haber muchos locales vacíos, el precio va a tender a bajar y con lo que se viene no creo que haya mucha gente que se anime a poner nuevos locales”, afirmó y agregó: “Hoy para abrir un nuevo local con esta situación tenés que ser un suicida”.

“La desocupación en Mar del Plata rondaba entre un 12 y 13%, siendo la primera o segunda ciudad con mayor índice de desempleo en el país. Lamentablemente esta situación va a empeorar todo mucho más y se vienen momentos muy difíciles”, aseguró al mismo tiempo que comentó, “sin perjuicio de “haberse tenido una temporada relativamente buena, lamentablemente esa ganancia que tuvieron en verano debió ser puesta en alquileres, sueldos o impuestos sin trabajar y llegándose a fundir en muchos casos”.

Por último, hizo hincapié en el convenio que deberían alcanzar locadores y locatarios a los efectos de evitar el cierre de muchos comercios y describió: “Hay muchos que tienen varios alquileres y otros que tienen pocos comercios, pero la realidad es que la salida pasa mucho por el individualismo de cada persona y cómo quiere tratar el alquiler mismo”.

“Si empiezan a aparecer muchos locales vacíos en la calle Güemes, obviamente el centro comercial va a disminuir, pero también va a ser una tendencia de toda la ciudad. Si los alquileres son altos es más difícil rentar los locales y que empiece a florecer Güemes de vuelta”, sostuvo a la vez que aclaró que en dicha arteria comercial incluso “hay 110 restaurantes y cafés, los cuales están cerrados completamente”.