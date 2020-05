Chiche Duhalde: “Los movimientos sociales con cargos en el Estado toman de rehén a la gente”

“Cuando los movimientos sociales pasan a ocupar cargos en el Estado, toman de rehén a la gente”, aseguró la fundadora de las Manzaneras, y se quejó porque toman funciones “que son indelegables del Estado”.

En declaraciones periodísticas formuladas a Radio Provincia, la esposa del ex presidente se manifestó “muy molesta” con los principales referentes del Movimiento Evita, como –dijo- “el Chino Navarro y Pérsico” porque ocupan cargos en el Gobierno, y le apuntó también a “Grabois, aunque no sé si ocupa un cargo, pero tiene mucho poder”.

En ese marco, recordó la reunión que mantuvo con los titulares de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y su par bonaerense, “Cuervo” Larroque”, y aseguró que espera una respuesta para recrear el movimiento de las Manzaneras al plan de contención en los barrios vulnerables”, aunque aclaró que para que eso ocurra “tenemos que corregir muchas cosas” porque, sostuvo, “sino van a tener que chocar con estos movimientos que no siempre defienden los intereses de la gente”.

“Me molesta que los pseudos movimientos tengan la posibilidad de dar altas y bajas (a los planes) porque si no estás con ellos, no cobrás, y eso está pasando”, denunció Chiche Duhalde.

Para la dirigente política, “eso no le da dignidad a la gente”. “Yo provengo de un partido político que trabajaba para el ascenso social. Yo creo que estas cosas no sólo los convierten en rehenes, sino que no los deja crecer. Son dignos, en tanto tengan que cumplir con su trabajo, pero después ser libres. Después cuando la gente me lo comenta en silencio, porque no quiere perder el trabajo, a mí me duele mucho”, manifestó al respecto.

Por último, Chiche Duhalde le pidió a los movimientos sociales, que “si son movimientos sociales, no ocupen cargos en el Estado”. “Después, que lo que el Estado les da, con mucha claridad se sepa a quienes se les da, con nombre y apellido, y que ellos no tengan autoridad para dar las altas, y las bajas, porque eso, si hay un registro serio”, apuntó.

Fuente: Infocielo.com