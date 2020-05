María Eugenia Vidal dialogo con Guillermo Montenegro y analizaron cómo atravesar la coyuntura

Los dirigentes de Juntos por el Cambio continúan utilizando los encuentros virtuales para comunicarse con sus dirigentes de todo el país, analizar la coyuntura y definir cuál será su futuro cuando termine el aislamiento social obligatorio dispuesto para combatir la pandemia de coronavirus. En ese marco María Eugenia Vidal mantuvo una charla con el Intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

En ese marco, esta semana, los dirigentes opositores advirtieron que “ha comenzado una agenda más extrema” del Gobierno, en medio de la pandemia, y dijeron que su apoyo inicial a la administración de Alberto Fernández “no era un cheque en blanco”.

El más importante que se realizó esta semana tuvo lugar el miércoles, en un diálogo virtual donde líderes partidarios advirtieron sobre cómo afecta el parate económico a la clase media y a la educación de las clases más postergadas.

En el debate expusieron los titulares del PRO, Patricia Bullrich, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, junto al jefe del bloque de Juntos por el Cambio en Diputados, el radical Mario Negri, quienes analizaron la situación actual y el día después de la cuarentena, junto a unos 200 dirigentes y militantes de la sexta sección electoral bonaerense.

“La única certeza es que va a haber más pobreza, más desempleo, más desigualdad, tenemos certeza de que nos va a costar más al mundo. Vamos a tener que repensar la Argentina”, fue el diagnóstico de Negri.

El dirigente agregó que también hay “certeza de que retrocedemos en la educación” y consideró que estos cerca de tres meses sin clases significarán “un retraso en términos de capital humano y progreso para el país”.

Para Negri, “lo peor de la pandemia es que muestra el rostro de la desigualdad” y esto “en la educación se nota mucho, porque no tenemos más de 40% de conectividad”.

El radical también sostuvo que esta situación “ha mostrado la ineficiencia del Estado” y expresó: “A diferencia de este Gobierno, tenemos que tomar conciencia de que nadie va a poder hacerlo solo”, en referencia a cómo salir de la crisis.

“Estamos frente a un Gobierno que tuvo la velocidad para aislarnos, y nos sumamos, actuamos con generosidad, no de manera especulativa. Ahora eso no es un cheque en blanco, significa sumar esfuerzos”, fue su conclusión.

Bullrich, por su parte, recordó que habían salido “con mucha fuerza a trabajar en el territorio” en marzo, y la pandemia los frenó. Sostuvo además que “la clase media es la que más está sufriendo, en el sentido de que no sabe si va a volver a hacer lo que hizo toda su vida”.

“Ha comenzado una agenda más extrema del kirchnerismo donde plantean las mismas cosas que en la década ganada, donde intentaron generar cambios drásticos, en la libertad de expresión, la Constitución, la Justicia”, opinó.

En tanto, Ferraro recalcó que esa coalición tuvo “una actitud como oposición responsable” en medio de la pandemia. “Ojalá hubiéramos tenido una oposición así durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos“, remarcó.

Al margen de la conducción partidaria, que casi todas las semanas protagoniza algún encuentro virtual al que suele sumarse también el ex candidato a vicepresidente Miguel Pichetto, otros dirigentes del Juntos por el Cambio, mantienen una movida agenda digital.

Es el caso de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que ya dialogó con dirigentes de media docena de provincias, a la par que visita algunos municipios gobernados por el PRO, y charla regularmente -vía la aplicación de encuentros virtuales Zoom- con su bloque en la Legislatura provincial.

“Esta semana mantuvo una charla con los diputados de Chubut y dialogó con el comité de crisis de la Ciudad y con los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata), además de su contacto permanente con referentes sociales“, señalaron en su entorno.

En tanto, quien fuera su ministro de Seguridad y actual jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, la próxima semana terminará una ronda de diálogos virtuales con todas las secciones electorales bonaerenses, donde él es el orador.

“El ciclo se llama ´Charla abierta en tiempo de pandemia’ y lo que busca es estar conectado con los intendentes, concejales, dirigentes y referentes de cada sección, y conocer de boca de ellos la actualidad de cada municipio”, explicó Ritondo sobre la intención de esos encuentros, abiertos a comentarios y preguntas.

Ritondo es también el organizador de la gira virtual de Vidal, que ya la puso en contacto con media docena de provincias y seguirá la próxima semana con referentes de Juntos por el Cambio de Corrientes.

Ayer por la noche, Vidal y Ritondo fueron oradores de una charla virtual de las que cada semana conduce el diputado Waldo Wolff.

Bajo el nombre “Reunidos en el Zoom de Waldo Wolff”, suelen pasar por ahí todos los dirigentes de los tres partidos que integran esa coalición, y también figuras extrapartidarias.