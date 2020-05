Se agrava el conflicto del predio de la basura por ¿sórdida pelea? entre Montenegro y el CEAMSE

El conflicto en el predio de disposición final vuelve a dejar a Mar del Plata con la basura en las calles. El bloqueo del ingreso al lugar por parte de los recicladores vuelve a tomar a los habitantes de la ciudad, rehenes de una “sórdida pelea” entre el Intendente Montenegro y la empresa CEAMSE que es la que trabaja en el lugar.

Los trabajadores acusan a la empresa de no cumplir con las promesas efectuadas oportunamente y piden que se vaya de Mar del Plata, a la vez que anticipan que “resistiremos con nuestras vidas cualquier intento de desalojo que quieran realizar”, según dijo en diálogo telefónico con “el Retrato…” el reciclador Martin Quevedo.

Por su parte desde el CEAMSE se anunció, a través de un escueto comunicado que “Nosotros estamos cumpliendo las disposiciones vigentes de protocolos aprobados por jefatura de gabinete de Nación y no nos vamos a apartar de eso. Todo el trato para cumplimiento de protocolo y en inicio de actividades es bajo la responsabilidad del Municipio de Mar del Plata”.

Algunas de las fuentes consultadas indicaron que hoy en Mar del Plata no se estaría generando la materia prima en origen. Es decir que los vecinos no están reciclando, y desde el Municipio, a pesar del pedido desde el Concejo, no lleva adelante campañas publicitarias para lograr que mejore la calidad de reciclado en la ciudad.

La realidad muestra que son los vecinos quienes no saben si pueden sacar o no la bolsa de basura, ya que el predio continua bloqueado ,lo que hace peligrar nuevamente la recolección en el distrito en los días que se vienen.