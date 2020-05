La Provincia no habilita a las Agencias de Lotería a trabajar y paralelamente crece el juego clandestino

Unas 700 personas que trabajan en las 196 Agencia de Lotería que existen en Mar del Plata viven momentos de incertidumbre ya que el Gobierno Provincial no las autoriza a funcionar, a pesar que en Nación ya lo pueden hacer.

Ximena Donet, propietaria de una de las Quinielas que penan ante la falta de trabajo, se movilizó junto a unas cincuenta personas más ante la sede Regional de la Lotería bonaerense en Mar del Plata “para hacer visible nuestro reclamo”

“Nos manifestamos frente a la sede, sita en España casi Moreno, aún sabiendo que no iba a haber nadie; pero nuestra idea era que nuestra disconformidad quede plasmada” dijo Denot, para hacer saber que “La Municipalidad nos dió el aval para trabajar y ayer salió un comunicado oficial de Nación de libre circulación. El tema es que Provincia nos tiene que dar sistema para que podamos abrirlo”.

Subrayó que en Mar del Plata existen “196 agencias y alrededor de 700 personas son las que hoy están sin trabajar. Llevamos 71 días con las oficinas cerradas , y solo pudimos abrir una reapertura de hora y media un solo día. Desde ahí no hay respuesta de nada. Provincia no nos da el OK”.

Reconoció que “sí logramos la ayuda del Estado que es por dos meses , pero no entramos en ningún otro beneficio”, calificando de incoherente la no flexibilización “ya que el 86% de nuestra ganancia va para el Estado”

Más adelante volvió a remarcar que “hoy no tenemos servicio. El resto del país y Capital están sorteando. Solo nosotros no estamos funcionando. No tenemos Sistema. No podemos abrir nuestro comercio, ni levantar las quinielas que sí están funcionando.”

Finalmente afirmó que “la gente sigue jugando igual, pero lo hace en la quiniela clandestina, que ha crecido mucho. No lo entendemos, como tampoco el por qué no nos dan sistema para funcionar”