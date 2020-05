Guardavidas de las playas del sur se movilizaron por la falta de pagos de salarios

Pese a la situación de pandemia y ante la falta de pago de sus salarios por parte de algunos balnearios de la ciudad, trabajadores de la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA), Libres del Sur y de la Mutual realizaron este jueves una concentración en la costa a la altura de la avenida Mario Bravo para luego movilizarse hasta las Playas del Sur. “Hay que seguir profundizando la medida para que se termine de pagar”, apuntaron desde la UGA en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, uno de los principales referentes de la Agrupación Guardavidas Libres del Sur, Diego Sánchez Cabezudo, dialogó con “el Retrato…” y explicó que el motivo de la movilización obedeció a que todavía hay balnearios que no cumplieron con la totalidad de los pagos de los sueldos correspondieres a marzo y los cuatro días trabajados en abril. “Hay salarios atrasados del mes de marzo, la mayoría no pagó semana santa incluso y en algunos balnearios les han dado cheques diferidos hasta septiembre u octubre”, indicó.

“Había que expresar el descontento, porque los trabajadores no están viendo la plata y todo esto se viene reclamando hace mucho tiempo”, subrayó el referente gremial a la vez que enumeró que los guardavidas que se encuentran en esta situación se desempeñan en los balnearios South Beach, El Balcón, La Reserva, en la zona de Punta Mogotes, etcétera como así también en el balneario “Piedra Marina”, que pagó por intermedio de un cheque de pago diferido hasta septiembre.

En ese contexto, expresó que “el 20 de marzo cuando empezó la cuarentena los balnearios obligatoriamente tuvieron que cerrar y la mayoría de los empleados como carperos y demás, tampoco siguieron trabajando. Perdieron el fin de semana largo que venía y por ende, los empleadores se resguardaron en eso para no pagar el mes de marzo: decían que no les entraba plata”.

“EN NOVIEMBRE COBRARON TODA LA TEMPORADA POR ADELANTADO”

“Eso es mentira porque la plata fuerte les entró en noviembre, que es cuando cobran la temporada y en enero cuando viene el turismo de ese mes. Las ganancias de los balnearios está ahí”, consideró el referente de la UGA a la vez que remarcó: “No les pagan marzo porque se excusan de la pandemia”.

Por otra parte, se refirió a la situación “complicada” que atraviesa la Mutual de Guardavidas. “Recién cobraron el mes de enero y ahora les confirmaron que los primeros días de junio cobrarían febrero. Les faltaría marzo aún. El tema de los pagos está muy atrasado”, precisó a la vez que indicó que “es un tema que se viene arrastrando durante muchos años”.

“La municipalidad salió a resolverlo y se le fue atrasando el pago. El año pasado contrató a la Mutual la provincia y este año quedó en el aire ese contrato. No se le puede echar culpa al Municipio en ese sentido, porque Montenegro salió a bancarlos, pero cuando pudo, tarde. Por eso, se fueron atrasando los pagos”, expresó.

En lo que respecta a los guardavidas municipales, explicó que “el cuerpo de suplentes recién estarían en junio pudieron cobrar marzo” y agregó: “Siempre cobraron mal, porque las liquidaciones no son como la de los titulares, porque trabajan 3 días y 5 no, u 8 sí y 4 no. La liquidación es difícil”.

“Hay que trabajar con la municipalidad para que cambie ese tipo de liquidación, porque sino los suplentes terminan cobrando en julio los trabajos que hicieron en enero. La plata se ve desvalorizada y no pueden acceder tampoco a los subsidios que dio el estado, porque para poder pagarles no se les dio de baja”, sostuvo.

“LOS EMPRESARIOS ESTÁN ENOJADOS POR EL ESCRACHE”

Seguidamente, apuntó que los empresarios manifestaron su descontento por la movilización realizada este jueves por los trabajadores. “Están enojados, porque no les gusta el escrache, pero lo cierto es que no queda otra, porque ni siquiera pagaron marzo”, resaltó al mismo tiempo que comentó que muchos “están intentando acordar pagos diferidos con los guardavidas”, en relación a lo cual subrayó la oposición que presentan desde el gremio.

“Las repercusiones con los concesionarios no fueron buenas y están enojados porque los escrachamos”, aseguró el referente de la UGA a la vez que consideró que en estos días seguramente concreten el pago, “porque estirar el pago no les sirve a los guardavidas ni a ellos tampoco”.

En relación a lo anterior, apuntó: “Si nosotros nos movilizamos de nuevo en 10 días aproximadamente obviamente que la protesta será más fuerte, ya que no se puede ir para atrás con esto, porque sino a los afiliados los dejás tirados en el balneario solos. Hay que seguir profundizando la medida para que se termine de pagar”.

“HAY QUE MUNICIPALIZAR EL SERVICIO”

Por último, Sánchez Cabezudo reiteró la importancia de municipalizar el servicio de guardavidas. “Con todo lo que se viene para el próximo año de medidas de seguridad a implementar, distanciamiento social, etcétera los balnearios seguramente tengan la mitad de la capacidad que tenían. Van a trabajar a un 50%”, señaló.

“De alguna manera hay que municipalizar el servicio, porque si no va repercutir en los pagos. El servicio de guardavidas es un servicio esencial y del Estado, pero en este caso se delega a los privados para no pagarlo. Por eso, en todo caso, el municipio deberá contratar a los guardavidas y cobrarle un canon con servicio a los balnearios”, expresó.

En función de ello, el referente de la Agrupación Guardavidas Libres del Sur apuntó: “Municipalizar el servicio sería lo ideal, porque se asegura la seguridad y el trabajador no tiene problemas para cobrar. Después el Estado se deberá encargar de cobrarle al privado que explote esa playa”.