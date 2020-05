El INE concretó desde el inicio de la pandemia 1100 testeos con 36 casos positivos ¿Alcanza ese número?

Para algunos faltan testeos, para las autoridades se hacen los necesarios. Esta es la disyuntiva en la que hoy nos encontramos los marplatenses. En este marco solo se han realizado en el INE, desde el inicio de la pandemia a la fecha 1100 testeos. Una cifra con la cual es imposible proyectar el verdadero estadio epidemiológico de los marplatenses todos.

Por un lado está la verdad irrefutable que existe en una población que ronda entre los 800 mil habitantes, que solo se hayan detectados 36 casos positivos desde el inicio de la pandemia, habla que el coronavirus aún no “visitó” Mar del Plata, pues la positividad es del 0%.

También vale aclarar que el Instituto Nacional de Epidemiología ha realizado 1100 testeos aproximadamente a la fecha (sin contar los que se han realizado en el novel laboratorio del Hospital Alende, que son los menos) .

Si bien la información sobre los 1100 testeos no es la oficial, pero si digna de crédito atento a la alta fuente consultada, quien remarcó que “hoy se hacen los que se tienen que hacer para la definición del caso”, algo lógico en el contexto epidemiológico actual.

También es cierto que la falta de controles en los barrios perisféricos, y en los asentamientos marplatenses , le dan crédito al temor, ya que no se sabe a ciencia cierta cuál es el estado del virus en General Pueyrredón.

Esta situación motivó que el edil Marcos Gutiérrez del Frente de Todos se reuniera con efectores de salud de Provincia y Nación a pedido de los Comités Barriales de Emergencia, y el diagnóstico fue preocupante. Aseguraron que el sistema primario de atención en la ciudad no está en condiciones de contener un brote del virus.

Para eso es necesario trazar un diagnóstico de la evolución del COVID en Mar del Plata, por lo que Gutiérrez afirmó que “el Municipio falla en la línea de contención, los barrios más populosos van a ser los que más lo sufran”

También desde Acción Marplatense, el concejal Horacio Taccone entiende que la nueva etapa que se ha encarado con la reapertura de diversas actividades “debe ir acompañada, para que sea sostenible, de un conjunto de medidas preventivas y de detección precoz de las personas contagiadas por el COVID 19. En ese sentido, el control estricto de los protocolos así como la nueva etapa que se encara en nuestra ciudad en lo relativo a la reactivación del comercio minorista su seguimiento, atento que permite evolucionarlos para un cuidado eficiente de los contagios resulta imprescindible”, para enfatizar que “Los grupos de riesgo, los geriátricos, el personal que presta servicios de salud o en ámbitos de la salud y los sectores sociales más vulnerables deben ser alcanzados por una fuerte multiplicación focalizada de los testeos”

Otro tema que preocupa, y mucho, es la cantidad de casos que hay dentro del personal de salud, ante el alto porcentaje de infectados en proporción con el que no lo es “ y no hay una explicación lógica de ello” afirman especialistas ya que, entienden, alguien los contagió.

En este marco el ex Secretario de Salud, doctor Gustavo Blanco consideró que es necesario aumentar el número de testeos en la ciudad para marcar un mapa del Partido de General Pueyrredón que delinee dónde está la mayor cantidad de casos. “Hay circulación viral en la ciudad y en el Partido y se necesitan testeos para hacer un mapa o una geo referencia de dónde están los casos de coronavirus”, para sostener que “en Mar del Plata debe haber más casos de los que están reportados, pero no hay testeos, no se buscan y debe haber más casos asintomáticos de los que están reportados”

Sin ser especialistas en el tema, bueno sería comenzar a testear en distintos sectores de la ciudad para saber la verdadera realidad epidemiológica en la que estamos insertos.

Los motivos por los cuales esto no se concreta, son todo un misterio. Quizás sea el costo operativo del procedimiento; quizás la falta de insumos… Solo esperemos que no sea la táctica del avestruz que esconde la cabeza en el pozo, para no ver la realidad que lo rodea.