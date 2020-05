Coronavirus: Otro paciente dado de alta en Mar del Plata, donde tampoco se registraron nuevos casos

El último informe del SISA en Mar del Plata comunicó que un nuevo paciente está recuperado y recibió el alta por criterio laboratorial. Se trata de un hombre de 43 años, trabajador de la salud.

De las 11 personas en tratamiento por coronavirus, 7 están en internación extrahospitalaria en domicilio, uno en internación extrahospitalaria en el hotel y 3 en internación en establecimientos de salud.

De esta manera, hay 11 personas en tratamiento por Covid 19 y son 9 las que están siendo estudiadas aguardando los resultados del testeo.

LOS FALLECIDOS EN EL PAIS SUMAN A 500 Y 13.933 LOS INFECTADOS

Diez personas murieron y 706 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 500 los fallecidos y 13.933 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación.

La cartera sanitaria informó en su reporte vespertino que murieron cuatro hombres, dos residentes en la provincia de Buenos Aires de 78 y 75 años; uno de 66 años, residente en la provincia de Chaco; uno de 73 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires y cuatro mujeres, dos residentes en la Ciudad de Buenos Aires de 87 y 95 años; una de 78 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y una de 60 años, residente en la provincia de Chaco.

El parte matutino consignó que se produjeron dos muertes: un hombre, de 81 años, residente en la provincia de Córdoba; y otro de 65 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires.

Del total de los casos, 961 (6,9%) son importados, 6.091 (43,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 4.694 (33,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De los diagnosticados con Covid-19 este mercoles, se registraron en la provincia de Buenos Aires 315 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 361, en Chaco 16, en Corrientes 2, en Neuquén 2, en Río Negro 8, en San Juan 1, y en Tierra del Fuego 1.

En tanto, no se notificaron contagios en Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

El número total de acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires suma 4.770 casos, la Ciudad de Buenos Aires 6.564, Chaco 796, Chubut 5, Córdoba 459, Corrientes 80, Entre Ríos 29, Jujuy 5 y La Pampa 5.

La Rioja alcanza 63 casos, Mendoza 89, Misiones 25, Neuquén 125, Río Negro 368, Salta 7, San Juan 5, San Luis 11, Santa Cruz 49, Santa Fe 260, Santiago del Estero 22, Tierra del Fuego 149, y Tucumán 47

Catamarca y Formosa continúan sin registrar contagiados con coronavirus

El Ministerio aclaró que la provincia de Mendoza reclasificó un caso como descartado, mientras que la provincia de Santa Fe reasignó uno a la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos existentes en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino.

Por su parte, el presidente Fernández destacó que “el país entero se está poniendo de pie y está empezando a producir” y reiteró que el aislamiento “no es el que hizo el daño” en la economía “sino la pandemia, que ha paralizado el mundo”.

“No es la cuarentena, es la pandemia lo que ha complicado la economía del mundo. No discutamos más eso. La cuarentena sirve para que nos cuidemos, para que estos empleados de Toyota hayan vuelto a trabajar sanos”, reafirmó Fernández durante una recorrida por la automotriz japonesa, en la ciudad bonaerense de Zárate, que reanudó su producción el 18 de mayo tras dos meses de inactividad debido a la restricción impuesta por el aislamiento social.

En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo a radio Cooperativa que el gobierno está “llegando a todos lugares donde hace falta, con asistencia alimentaria y acompañamiento”.

“Está claro que la situación más critica hoy está en las villas, en los barrios y asentamientos, donde hay hacinamiento, donde hay muchas necesidades, donde duermen cinco personas en un cuarto y también donde hay graves falta de obras de infraestructura”, añadió.

Más tarde, Arroyo, junto a su colega de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, recorrieron Villa Azul, donde garantizaron que “está cubierta” la provisión de alimentos y advirtieron que sólo se harán testeos a personas con síntomas, porque los asintomáticos arrojan resultados “falsos negativos”.

El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, pidió a los porteños “el último esfuerzo” ante “una velocidad mayor de la curva de contagios (de coronavirus) en términos de ascenso” en los últimos días y destacó que “no sabemos cómo estará esa curva la semana entrante”.

Fuentes sanitarias porteñas informaron que el crecimiento de los casos se debe de búsqueda activa del Detectar y que en el peor momento del pico de una pandemia se podrían ocupar las 300 camas de terapia intensiva dentro del subsistema público de la Ciudad.

En tanto, veinticuatro argentinos varados en Ucrania debido a las restricciones impuestas por el nuevo coronavirus regresarán mañana a la madrugada al país en uno de los vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas, lo confirmaron fuentes de la Cancillería.

Son 24 integrantes de familias que viajaron a Ucrania para encontrarse con sus hijos que nacieron por subrogación de vientres, una práctica que se ha hecho frecuente en ese país y a la que muchas parejas argentinas han recurrido para ser padres.

Los 24 argentinos abordaron en Madrid, a donde llegaron desde Kiev, el vuelo AR1133 de Aerolíneas Argentinas que despegó a las 19,10 (hora local) desde el aeropuerto internacional de Barajas y aterrizará mañana a las 2:24 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, junto a otros 219 compatriotas que estaban varados en distintos puntos de Europa, y que regresan al país como parte de los operativos coordinados por la Cancillería argentina.

EL CORANAVIRUS EN EL MUNDO

En el plano global, en plena reapertura gradual tras semanas de cuarentenas y medidas de aislamiento social intermitentes y desparejas, Estados Unidos superó hoy las 100.000 muertes por el nuevo coronavirus sobre un total de casi 1,7 millones de casos confirmados, según el registro de la Universidad Johns Hopkins.

A su vez, el Gobierno francés prohibió por decreto la utilización de la hidroxicloroquina para tratar a enfermos de coronavirus, por los recientes estudios que desaconsejan su utilización debido a que no está demostrada su eficacia y tiene riesgo cardíaco.

La decisión fue tomada por decreto tras las opiniones negativas pronunciadas por el Comité de Salud Pública y la Agencia de Fármacos de París, que siguieron a su vez a observaciones de la OMS y la revista Lancet, según la agencia Ansa.

El gobierno chileno, a su vez, anunció en tanto la extensión por siete días de la cuarentena total en el Gran Santiago por los casos de coronavirus, que ya superaron los 80.000, mientras el presidente Sebastián Piñera dijo que la situación “se va agravar” si la gente no colabora.

El gobierno agregó que la ocupación de camas de terapia intensiva en la región de Santiago llegó ya al alarmante nivel del 94% y que esto obligó al Estado a comprar más de 400 nuevos respiradores que estarán en el país para la semana próxima.

El Brasil, el estado de San Pablo, que concentra el 25% de las muertes por coronavirus en ese país, anunció la prórroga hasta el 15 de junio de la cuarentena y aislamiento social, pero el lunes pondrá en marcha un plan para reiniciar, con restricciones, actividades económicas que incluyen centros comerciales en algunos municipios.

Brasil, el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo, superó la barrera de los 400.000 contagios y las 25.000 muertes en la pandemia, se informó oficialmente.