Positivo primer día de trabajo de los comercios minoristas tras la reapertura en Mar del Plata

Como de positivo fue calificado por el Gobierno Municipal el primer dia de reapertura de los comercios minoristas en Mar del Plata. El propio intendente Guillermo Montenegro recorrió la zona de Güemes, área comercial que se vio desbordada en el marco de la prueba piloto, y tuvo una buena impresión al respecto: consideró que hubo acatamiento de las medidas sanitarias dispuestas, y no registró aglomeraciones de personas.

“Estuve hablando con comerciantes y vecinos sobre la reapertura. Sabemos que llegamos hasta acá porque hicimos las cosas bien pero no podemos relajarnos. Tenemos que ser responsables y salir solo si es necesario. No es un paseo, es reactivar nuestra economía”expresó el jefe comunal a través de su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte Fernando Muro, también a través de la cuenta del “pajarito” indicó que “desde el Municipio controlamos que los #comercios minoristas cumplan con los #protocolos establecidos. Es importante que como sociedad hagamos nuestra parte. Ahora más que nunca, sigamos siendo responsables. De a poco, juntos, podremos reactivar la #economía de nuestra ciudad”.

Es cierto que el movimiento que registraba la ciudad en horas del mediodía como de una jornada normal pre cuarentena, con la salvedad que el 99% de las personas utilizan el barbijo en su tránsito por las calles.

Comercios de venta de telas y lanas y de telefonía celular estuvieron entre los más concurridos, donde se veía el cumplimiento de parte de los clientes de la distancia establecida en las colas antes esos negocios.

La Iglesia Catedral continuó con sus puertas abiertas a los feligreses que religiosamente respetaban la distancia establecida entre cada banquetas, y antes de ingresar al templo, un padre les solicitaba que pisaran sobre trapos de piso embebidos el lavandina , para luego sanitizarle las manos antes de ingresar a rezar.

SASTISFACCIÓN DE LOS COMERCIANTES

En el marco de lo que fue la primera jornada de reapertura de locales en Mar del Plata, la empresaria, Claudia Etcheverry en diálogo con “el Retrato…”, advirtió que todos los empresarios y trabajadores del sector se encontraron sumamente satisfechos por haber podido reabrir sus puertas después de estar dos meses con las persianas bajas. “La gente esperó, no se quejó, entendió y tomó conciencia de toda la situación”, apuntó.

La empresaria marplatense adelantó que la jornada laboral de este martes “fue muy tranquila, se vendió normal” como así también reconoció que “no hubo aglomeramiento de gente en los locales ni grandes colas”. Pese a ello, reconoció que los comercios cumplieron con toda la normativa sanitaria dispuesta a nivel local para evitar la propagación del COVID-19.

El hecho que el intendente Guillermo Montenegro firmara un decreto para autorizar la apertura de locales mientras se espera que el gobierno nacional dé el permiso definitivo consideró que “es muy positivo también para los trabajadores. Independientemente que en unos comercios se vendió más que en otros, lo importante es que todo fue tranquilo, que la gente esperó, que no se quejó, que entendió y que tomó conciencia de toda la situación”.

“Que estemos a fin de mes a la gente la complica más para comprar, pero es positivo ver que todos se acercaron con entusiasmo, lo cual es esperanzador. Da otra alegría en el ambiente ver las persianas levantadas y fue positivo para todos los comerciantes de Mar del Plata”, sostuvo.

Asimismo, indicó que “la gente se acató al cumplimiento de todas las medidas preventivas que se exigían en el local. Se pusieron trapos de piso con lavandina, había una persona que proporcionaba a los clientes alcohol en gel o etílico para sus manos, el personal del local usó máscaras de acrílico y barbijo, se dejó separada por 48 horas toda la ropa que se trajo por cambios realizados, etcétera”.

Por otra parte, hizo hincapié en los días que se aproximan y señaló: “Hay que esperar, porque a fin de mes siempre merma el trabajo, no siendo los viernes y sábados que en general hay un poco más de movimiento.

“La gente se inclina más por la compra de pijamas o ropa de entre casa que lo que es para salir o de moda, ya que hoy no se están festejando cumpleaños, no hay bautismos ni ningún tipo de eventos para sacar a los chicos y que luzcan la ropa”, expresó la titular de la cadena de ropa infantil “Nube de Algodón”.

En ese contexto, expresó que todos los comerciantes se comprometieron a cumplir con el protocolo de seguridad “a rajatablas” a los efectos de poder continuar con las puertas abiertas de sus locales. “Si alguna persona no le gusta o no está de acuerdo se retirará, pero no vamos a permitir que nos vuelvan a cerrar los comercios por alguien que no quiera sujetarse al protocolo”, remarcó.

“Los comerciantes estamos muy contentos e ilusionados, porque sabemos que hay que priorizar las ventas y la salud, pero también es muy importante que se vuelva a reactivar la economía, porque la gente tiene que llevar un plato de comida a la casa. Fueron casi 70 días sin trabajar, hay muchos impuestos que pagar y una infinidad de cosas que cumplir”, expresó.

Seguidamente, la comerciante se refirió a la forma de trabajo que llevan adelante desde su empresa. “Si abrimos queremos optimizar las ventas lo más que se puedan. Tratamos de tener la mejor atención y de darle a la gente todas las formas de pago posible entre ellas el Ahora 3 y Ahora 6”