Gutiérrez: “Estamos muy preocupados ante la posibilidad de un pico de Covid en los barrios”

Desde el Frente de Todos se reunieron con efectores de salud de Provincia y Nación a pedido de los Comités Barriales de Emergencia, y el diagnóstico fue preocupante. Aseguraron que el sistema primario de atención en la ciudad no está en condiciones de contener un brote del virus.

Durante la última semana se encendió una alerta en Capital Federal y el Gran Buenos Aires con la presencia del Covid-19 en los barrios más populosos, y desde el bloque de concejales y concejalas temen que dicha situación se pueda replicar en nuestra ciudad y la región. “Por pedido de los Comités Barriales de Emergencia tuvimos encuentros con efectores de salud de Provincia y Nación (INE, Inareps, PAMI, HIGA, Materno Infantil, Región Sanitaria VII, IOMA), para trazar un diagnóstico de la evolución del virus en nuestra ciudad“, detalló Marcos Gutiérrez.

En ese sentido, manifestó la preocupación por los resultados expuestos: “Se está previendo un pico de Covid y los barrios se encuentran muy vulnerados, vemos que lamentablemente el sistema primario de atención en la ciudad no está en condiciones de contener ese posible brote, ni de asistir a nuestros vecinos y vecinas como esperábamos”, dijo y profundizó: “Hace algunas semanas anunciaron la apertura de 11 Centros Covid y en la actualidad no los hemos visto en funcionamiento. Esperamos que no hayan sido solo notas de prensa”.

En esa línea, el concejal Gutiérrez sostuvo que tanto Nación como Provincia han hecho muchos esfuerzos con la construcción de un Hospital Modular, con insumos y personal, pero que “se nota la ausencia del Municipio, que es el primer nivel de salud, el que debe estar presente para la atención programática en nuestros barrios“: “En este momento, la capacidad de respuesta ante un posible pico infeccioso es fundamental, no sólo en lo sanitario sino también en lo social. Venimos asistiendo a muchos sectores con la emergencia alimentaria que presentan, y la ayuda económica que tanto hace falta. Pero si el Municipio falla en la línea de contención, los barrios más populosos van a ser los que más lo sufran“, remarcó.