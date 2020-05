Gustavo Blanco II: Aumentan las enfermedades crónicas por falta de atención durante la pandemia

En el marco de pandemia que está atravesando el país y las medidas dispuestas a nivel nacional, provincial y municipal para frenar el avance del COVID, el ex Secretario de Salud de General Pueyrredón, Gustavo Blanco, en diálogo con “el Retrato…” señaló que, como consecuencia de ello, “el resto de las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir cardiovasculares, endócrinas, respiratorias y oncológicas, están teniendo una importante cantidad de complicaciones”.

“Si bien la pandemia es prioritaria no hay que olvidar el resto de las enfermedades que la gente padece, sobre todo las crónicas, que en el sistema de salud pública se han dejado de atender. De hecho los concejales están pidiendo que se empiece a atender el resto de las patologías”, sostuvo el reconocido profesional médico en diálogo con “el Retrato…”

En tal sentido, Blanco aconsejó a la población que no desatienda las otras cuestiones vinculadas a su salud. “Le pido a la gente que concurra a su médico de cabecera para no olvidarse del resto de las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir cardiovasculares, endócrinas, respiratorias y oncológicas, porque están teniendo una importante cantidad de complicaciones”, señaló.

En ese marco, el ex Secretario de Salud de General Pueyrredón explicó que se podría ejemplificar a través de tres olas lo que sucede y va a suceder con el tiempo. “Una de ellas es el daño que la pandemia produce que es mucho más complicado cuando se padece de esas enfermedades, por ejemplo diabetes e hipertensión”, comentó el profesional médico.

“La segunda ola viene de la falta de atención de estas enfermedades, lo cual se origina por dedicar la atención a la infección del coronavirus y dejar de lado la atención a estas enfermedades crónicas”, sostuvo y agregó que la tercera ola va a surgir “de las complicaciones de estas enfermedades no tratadas. Se van a ver complicaciones en el tiempo cardio y cerebro vasculares como son los infartos de miocardio, insuficiencia cardíaca y los accidente cerebrovasculares”.

Por último, Gustavo Blanco remarcó: “Sin duda por no controlar estas enfermedades con el tiempo van a surgir, lo cual será como consecuencia de que la gente no ha concurrido a atenderse por diferentes motivos: primero porque los médicos dejaron de atender y después porque la gente estaba asustada sin intención de salir de su casa” a la vez que pidió a la población que “se vuelva a atender, porque en los consultorios se etsán viendo complicaciones de estas enfermedades”.