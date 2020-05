El asesino de Dalina Di Mauro, condenado a 21 años de prisión, sería beneficiado con el arresto domiciliario

Horas de incertidumbre e indignación viven familiares de la malograda Dalina Di Mauro, quien fuera asesinada durante un asalto ocurrido en Febrero del 2009 en un polirrubro de Gascón y San Juan , y por el cual Gastón Ezequiel Medina (FOTO) de 33 años, cumple una condena de 21 años de prisión. En las próximas horas podría irse del Penal con arresto domiciliario, luego que solicitara ese beneficio, ante el temor de contagiarse de coronavirus en la cárcel.

Así es como por estos días el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 en Tribunales a cargo del Juez Raúl Perdichizzi determinará si le otorga ese beneficio o se lo rechaza. Es por esta razón que Mariano Di Mauro, hermano de Dalina, en una nota dirigida a “el Retrato…”, denunció que “de concedérsele esa posibilidad, Medina pasará a vivir a cuatro cuadras de la casa de mis padres”

Más adelante enfatiza que “como familiares de Dalina Di Mauro (FOTO) nos oponemos rotundamente a que esta persona reciba este beneficio, por no encontrarse dentro del grupo considerado de riesgo, ni por edad, ni por enfermedad crónica, ya que en la anterior audiencia, celebrada apenas hace unos meses atrás, no manifestó ninguna enfermedad preexistente, este tipo de personas busca cualquier cosa para salir de prisión y no cumplir con su pena”

Mauro subraya que “sabemos que a estos arrestos domiciliarios no los controla nadie y por ende estamos en riesgo, no estamos seguros con esta persona tan cerca y haremos responsable a la Justicia si nos pasa algo”

Es por esta razón fundamentalmente que le piden al Juez Perdichizzi que “por favor se ponga en nuestro lugar y que no le otorgue este beneficio” recordándole que “Dalina no tuvo ningún beneficio ni oportunidad cuando este tipo la ejecutó a dos metros de distancia”

Finalmente le solicita “a la justicia que arbitre los medios sanitarios necesarios para el cuidado de esta persona pero dentro de la cárcel donde debe estar hasta el cumplimiento de su pena, 10 años más”.

Foto: Diario La Capital