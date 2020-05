Gustavo Blanco I: “En Mar del Plata debe haber más casos asintomáticos de los que están reportados”

En el marco de la situación sanitaria que se encuentra atravesando el país y la ciudad, el ex Secretario de Salud de General Pueyrredón, Gustavo Blanco, en dialogo con “el Retrato…” destacó las medidas dispuestas a nivel nacional, provincial y municipal. “En Mar del Plata debe haber más casos de los que están reportados, pero no hay testeos, no se buscan y debe haber más casos asintomáticos de los que están reportados”, consideró.

En relación a las medidas dispuestas a nivel nacional, el ex Secretario de Salud de General Pueyrredón, Gustavo Blanco señaló: “El presidente está asesorado por un grupo de especialistas de mucha capacidad científica y técnica que van haciendo que el rumbo que está tomando Fernández sea lento, pero seguro; basándose fundamentalmente en las curvas que van delineado estos profesionales y haciendo hincapié en la gran problemática que hay en el cordón entre Capital Federal y Gran Buenos Aires”.

En lo que respecta a nivel provincial, resaltó el hecho que “el gobernador de Buenos Aires está charlando con cada intendente y viendo la posibilidad que tiene cada municipio de responder con su sistema sanitario a las inquietudes que tienen en algunos lugares de levantar la cuarenta en ciertos comercios, industrias y demás. Se está trabando en ello con la venia del Ministro de Salud de la Nación”.

En Mar del Plata, consideró acertado el decreto municipal que autoriza provisoriamente para que los comercios minoristas puedan abrir sus puertas a la espera de definiciones del gobierno nacional entre ellos vendedores de ropa, juguetes, electrodomésticos, muebles, repuestos, vinotecas, mercerías, jugueterías, peluquerías y afines.

“Los comerciantes necesitan trabajar, porque paralelamente a la pandemia de salud hay también una gran demora y una situación muy perjudicial en lo que es la economía, sobre todo en la ciudad de Mar del Plata, que es la que mayor índice de desocupación tiene y se corre el riesgo que se incremente incluso”, indicó.

Por otra parte, hizo hincapié en lo que es el desarrollo de la pandemia en sí misma en la ciudad y manifestó que existe mucha “incertidumbre” sobre lo que sucede en Mar del Plata respecto a la cantidad de casos que hay dentro del personal de salud. “Hay un porcentaje altísimo de infectados en lo que es personal de salud en proporción con el que no lo es y no hay una explicación lógica de ello”, apuntó.

En tal sentido, remarcó: “Desconozco cuál es el nexo epidemiológico y el origen de todo esto, porque si el personal de salud está infectado deberían también estar infectadas las personas que ellos atienden, pero sin embargo no hay un reflejo de eso”.

En otro orden, Blanco consideró que es necesario aumentar el número de testeos en la ciudad para marcar un mapa del Partido de General Pueyrredón que delinee dónde está la mayor cantidad de casos. “Hay circulación viral en la ciudad y en el partido y se necesitan testeos para hacer un mapa o una geo referencia de dónde están los casos de coronavirus”, anticipó.

“El pico aún no está y la curva está teniendo un ascenso bastante pronunciado respecto a lo que veníamos teniendo, conforme a los números que arroja el Ministerio de Salud de la Nación”, subrayó al mismo tiempo que reconoció que “en Mar del Plata debe haber más casos de los que están reportados, pero no hay testeos, no se buscan y debe haber más casos asintomáticos de los que están reportados”