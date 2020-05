Avedis Sahakian: “Hoy todo es muy confuso si queremos imaginar siquiera cómo será el verano”

“Hoy todo es muy confuso si queremos imaginar siquiera cómo será el verano” enfatizó el titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata, Avedis Sahakian, en diálogo con “el Retrato…”, entendiendo además que “aún con la cuarentena levantada va a ser complicado arrancar. Financiar eso es muy difícil”

Sahakian no tuvo dudas en afirmar que “será muy complejo en un contexto dónde todo estuvo paralizado. Acá no hay transporte. El turismo se cortó directamente. Una de las cosas que en estos días planteaban los autoconvocados, es el problema de que no se terminen las ayudas cuando se termine la cuarentena”.

Cuando se le preguntó cómo se imaginaba el verano dijo que “Hoy todo es muy confuso si queremos imaginar siquiera cómo será el verano. La información que viene de Europa es como si no hubiera pasado nada. Arranca el verano para ellos. Es difícil imaginar”

A su parecer entiende que “en el corto plazo hay que tratar de sostener los negocios y que empiece a haber un poco de actividad local para que el comercio minorista arranque. Los hoteleros están frenados en el mundo y si se escucha información que viene de Estados Unidos se empiezan a abrir los hoteles. Todos intentan reabrir la economía”.

Para lograr esa reapertura, se sabe que el protocolo es un tema prioritario y fundamental. “Es una exigencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de un decreto para determinar los lineamientos y entiendo que es para todas las empresas” haciendo saber que “ desde la Asociación trabajamos con ingenieros para ese protocolo. Hicimos una adaptación para gastronomía y hotelería. Es un universo muy grande con posibilidades distintas. Algunos pueden adaptarse con facilidad y otros no. El protocolo contempla muchas cosas distintas. El distanciamiento. La manera de atención al público y entre las personas” acotando que “es diferente a un negocio, un restaurante, una cafetería”.

Al referirse a la actual situación por la que atraviesan muchos comercios gastronómicos, algunos de los cuales ya bajaron sus persianas, la calificó como de “muy complicada. Nosotros esa circunstancia la vimos hace 60 días con las primeras reuniones con el presidente y ministros. Necesitamos un gabinete específico porque es el área más afectada. Y Mar del Plata particularmente. Casi toda la cafetería y gastronomía está orientada al turismo. Hubo que cerrar en condiciones donde venían dos promisorios fines de semana largos, con grandes pérdidas. Hubo que devolver estadías, reservas. La gastronomía sufrió tremendamente” subrayando que “esto lo están sufriendo absolutamente todos”