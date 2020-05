Una abuela de 88 años,internada en el Hospital Privado, es la 13ª persona a hoy infectada por COVID-19

Una abuela de 88 años se encuentra internada en el Hospital Privado de la Comunidad, en tanto son 4 las que permanecen en estudio aguardando los resultados del laboratorio.

De esta manera, hay 13 personas en tratamiento por Covid 19 y son 4 las que están siendo estudiadas aguardando los resultados del testeo.

Resumen: Desde el 10 de marzo al 23 de mayo, 1011 personas fueron estudiadas de las cuales 972 fueron desestimadas, 4 continúan en estudio y 35 fueron confirmadas. De las personas tratadas por Covid 19, 20 están recuperadas de la infección, 2 han fallecido y 13 están en tratamiento.

EN EL PAIS 704 NUEVE CASOS POSITIVOS

El total de fallecidos a causa del coronavirus ascendió este sábado a 445, con doce muertes registradas en las últimas 24 horas, en tanto el total de contagios de la enfermedad se elevó a 11.353 luego de la detección de 704 nueve positivos, la mayoría de ellos concentrados en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Así lo consignó el parte oficial de emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, poco de que se produzcan los anuncios en la residencia de Olivos acerca de la modalidad que tendrá el aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir del lunes.

Los fallecidos desde la emisión del parte matutino de este sábado sumaron seis: tres hombres, dos de 92 y otro de 88 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; uno de 84 años, de la provincia de Chaco; y tres mujeres, dos de 77 y 91 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y una de 86 años en el Chaco.

También desde el parte de la mañana del Ministerio de Salud sumó 704 nuevos casos positivos, con lo cual total de contagios desde el inicio de la pandemia es de 11.353.

Del total de esos casos, 951 (8,4%) son importados, 4.955 (43,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 3.540 (31,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De los nuevos afectados, 400 son residentes de la Ciudad de Buenos Aires, 289 de la provincia de Buenos Aires, 7 del Chaco, 5 de Río Negro y 3 de Tucumán.

El resto de las provincias no registraron nuevos casos, indicó el parte de la cartera de Salud.

En tanto, desde la llegada de la pandemia al país, en marzo pasado, la ciudad de Buenos Aires acumuló 5.006 casos; la provincia de Buenos Aires, 3864; Chaco, 728; Córdoba, 450; Río Negro, 347; Santa Fe, 258; Tierra del Fuego ,148; Neuquén, 114; Mendoza, 90; Corrientes, 78; La Rioja, 63; Santa Cruz, 49; y Tucumán 46.

A esos distritos se suman Misiones, con 25 casos; Entre Ríos, 29; Santiago del Estero, 22; San Luis, 11; Salta, 7; Jujuy y La Pampa, 5 cada una; y Chubut y San Juan; 4.

Las provincias de Catamarca y Formosa siguen sin registrar casos desde el inicio de la pandemia.

El Ministerio de Salud incluyó a Tierra del Fuego 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).