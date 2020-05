La empresaria textil Claudia Etcheverry reclama igualdad de condiciones para poder abrir y trabajar

La empresaria Claudia Etcheverry calificó de preocupante la situación por la que atraviesan los comercios minoristas marplatenses y reclamó igualdad de oportunidades para todos “ya no que grandes cadenas de supermercados puedan vender blanco, juguetería, ropa…y nosotros que somos parte de la historia textil de Mar del Plata, no lo podamos hacer”

Hoy la reapertura de los comercios minoristas está fuera de la flexibilización que aprueba el Gobierno de la Provincia, razón por la cual propietarios de esos negocios llevan a cabo diversas protestas a lo largo y ancho de Mar del Plata, pidiendo por su reaperturas.

Etcheverry, quien viene participando de las diferentes acciones que se llevan adelante en Mar del Plata y es una mas de las personas danmificadas con al cierre de sus empresas, afirmó que “si bien el intendente insiste en que están dadas las condiciones para las aperturas en una ciudad como Mar del Plata, desde la Gobernación no lo aprueban”, acotando que “a medida que pasan los días y la cuarentena se extiende, se torna muy difícil poder cumplir con todos los compromisos adquiridos, como lo son el alquiler, los servicios, el pago del personal…todo”

Sobre lo que considera competencia desleal, se preguntó ¿cómo puede ser que en Carrefour vendan ropa, juguetes, blanco y nadie controla , ni la distancia, ni el tema sanitario? .Algo no está funcionando”

Recordó que también “abrieron peluquerías. Viveros…. y nosotros que vendemos ropa para recién nacidos, no lo podamos hacer. Estamos trabajando por Whatsapp y me llaman mujeres que van a tener bebés y no tienen ni para ponerle bodys a los bebés. Para mí es de primera necesidad, más que los plantines….”

Reconoció que “el propio intendente elevó un petitorio. Llamó a todos delante nuestro. Hasta a Kicillof. Y después volvió a hablar pero no le dieron autorización”, enfatizando que “si esto sigue así no nos va a matar el coronavirus, nos vamos a morir de hambre”

“Ya no sé qué decirle a la gente que me llama. Si abro me llevan presa. Si no abro cómo le pago a los 20 empleados que tengo. En marzo me hice cargo yo y les estoy pagando el total hasta que me dé el cuero” subrayó la empresaria propietaria de la casa de venta de ropa para bebés “Nube de Algodón”.

– Cuántos locales tiene?

– Cuatro. Con 20 empleados. Vendemos blanco y de niños. Los chicos crecen. La cuarentena los agarró de verano. Cerraron los negocios y las mamás no tienen piyama ni ropa. Hubo mamás que llamaron desesperadas.

– Por qué cree que se da está dando situación?

– Creo que se mezcla todo. Tuve el orgullo de que Montenegro viniera a mi negocio de Güemes. Su señora, que va a tener familia, es cliente nuestra. Cuando se hizo la prueba piloto, el propio Montenegro vino y se sacó fotos. Nos felicitó por las medidas de seguridad. Se fue contento y todos los negocios estaban perfectos”

Afirmó que es verdad que “ese día se mezcló la gente que salió a comprar, con la que la hizo paseos. Se sacaron los barbijos, tomaron helado, salieron de a cinco. La policía tendría que haber actuado ahí. Con esa gente. Nosotros pagamos el precio de que la gente, cansada del encierro, saliera a hacer cualquier cosa y ahí fue donde supuestamente el gobernador se enojó. Pero ahora tienen que dejarnos abrir. No aguantamos más…”

Cuando se la consultó cómo va a seguir ella, al igual que decenas de comerciantes en su misma situación, Etcheverry afirmo no saber qué hacer. “Elevamos notas a la Municipalidad. La Ucip está haciendo fuerza pero es sencillo. Si el gobernador y el presidente no dan el Ok no se puede hacer”

Expresó que “ Lo que está poniendo muy mal a la gente es que hay rubros que abrieron y no tienen sentido. No tengo nada contra las peluquerías pero si ellos pueden, nosotros podemos. No tocamos a nadie. Han abierto viveros y sin restricciones. Tengo las fotos de eso. Entraban de a dos, tres. No sabemos por qué se ensañaron con nosotros”

“ Yo tengo negocio en el Alto Constitución. Cuando abrieron ese sábado y domingo me dijeron que en Rafe la cajera tiene que cobrarle a 500 personas por día. A mí, que tengo el negoció de adelante, no me dejaron abrir. Hubieran entrado 20 personas con toda la seguridad del mundo…. y están todas las ferias abiertas. A mí no me dejan. Es incoherente”

No dudó en decir que “esto se va a convertir en un problema social. Esto trae depresión, angustia, saqueos. Muchos comerciantes no van a poder seguir bancando los sueldos. Por un lado dicen que no hay que trabajar y por el otro que si se echa a una persona hay que pagar doble indemnización y no se puede. Uno se siente como en un corralito. No sé sabe qué hacer”