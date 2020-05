Tres nuevos infectados por coronavirus en Mar del Plata y ya suman 433 los muertos y 10.649 los contagiados en el país

Se confirmaron 3 nuevas personas con coronavirus en Mar del Plata y son 8 las que permanecen estudio, aguardando los resultados del laboratorio. Se trata de 2 hombres trabajadores de la salud, de 32 años y 29 años y un hombre de 37 años procedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus de CABA.

Cabe señalar que esta persona fue detectada en un reten, y cuando se registró que provenía de un lugar con circulación viral inmediatamente se activó el protocolo y se lo aisló, tanto a él como a su acompañante.

De las 12 personas en tratamiento por coronavirus, 2 están en internación extrahospitalaria en el hotel, uno está internado en una clínica de nuestra ciudad y 9 están en aislamiento domiciliario.

De esta manera, hay 12 personas en tratamiento por Covid 19 y son 8 las que están siendo estudiadas aguardando los resultados del testeo.

OTROS 17 MUERTOS EN EL PAÍS Y YA SUMAN

433 DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

La pandemia de coronavirus causó la muerte a 17 personas y contagió a otras 718 en Argentina durante las últimas 24 horas, con la que la cantidad de decesos desde el inicio del brote llegó a 433 y la de infectados a 10.649, informó este viernes el Ministerio de Salud de la Nación.

Se trata del mayor número de contagios reportados por la cartera sanitaria desde el comienzo de la emergencia sanitaria. Del total de 718 positivos detectados este viernes, 670 son de la ciudad de Buenos Aires (404) y de la provincia de Buenos Aires (266).

Del total de casos acumulados, 948 (8,9%) son importados, 4.648 (43,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 3.314 (31,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se registraron 14 nuevas muertes.

Cinco eran hombres; dos de 71 y 80 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires; uno de 80 años de la provincia de Córdoba; uno de 59 años de la provincia de Buenos Aires y uno de 56 años de la provincia de Chaco.

De las nueve mujeres reportadas fallecidas esta tarde, cuatro eran de 83, 57, 94 y 81 años y residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 88 y 91 años de la Ciudad de Buenos Aires; dos de 69 y 93 años de la provincia de Río Negro; y una de 53 años,de la provincia de Chaco.

En el reporte matutino de este viernes, se informó el deceso de otras tres mujeres de 79, 80 y 83 años, todas residentes en la Ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio de Salud de la Nación también informó el detalle de los nuevos casos del día:

Buenos Aires, 266; Ciudad de Buenos Aires, 404; Chaco, 27; Córdoba, 9; Río Negro, 6; Salta, 2 y Santa Fe, 4.

Las provincias de Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, en el día de la fecha no tuvieron casos de personas infectadas.

Catamarca y Formosa siguen siendo las dos provincias que no tienen casos desde el inicio de la pandemia.

Por casos acumulados, desde el inicio del registro de la pandemia, Buenos Aires, 3.575; Ciudad de Buenos Aires, 4.606; Chaco, 721; Chubut, 4; Córdoba, 450; Corrientes, 78; Entre Ríos, 29; Jujuy, 5; La Pampa, 5; La Rioja, 63; Mendoza, 90; Misiones, 25; Neuquén, 114; Río Negro, 342; Salta, 7; San Juan, 4; San Luis, 11; Santa Cruz, 49; Santa Fe, 258; Santiago del Estero, 22; Tierra del Fuego, 148 y Tucumán, 43.

En el dato de Tierra del Fuego se incluyen 13 infectados existentes en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que, por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del coronavirus en esa parte del territorio