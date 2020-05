Comerciantes minoristas realizaron un “alarmazo”  y un “percherazo” pidiendo la reapertura

Ante la difícil situación económica que se encuentran atravesando producto de las medidas preventivas dispuestas a nivel nacional para evitar la propagación del COVID-19 que les impide poder abrir sus puertas al público, comerciantes minoristas de Mar del Plata llevaron adelante este viernes una nueva jornada de protesta, la cual consistió en hacer sonar a partir de las 11 de la mañana las alarmas de sus locales. A su vez, volverán a manifestarse el próximo lunes en la Catedral de la ciudad. Por otra parte los comerciantes de la calle Guemes hicieron un “percherazo”en plena calle. “Es una forma de hacernos ver porque estamos en crisis. Varios comercios cerraron y si esto se extiende van a ser más. Cada local que cierra son trabajos de menos”dijo ante “el Retrato…”la empresaria María Liberati

Mariángeles Cuello es fabricante y dueña de la reconocida tienda de venta de indumentaria masculina “Bobio talles especiales”, ubicada en el Centro Comercial a Cielo Abierto de San Juan. En dialogó con “el Retrato…” se refirió a la situación que se encuentra atravesando el sector y a la necesidad que tienen de volver a abrir sus puertas al público, después de haber atravesado las diferentes etapas de la cuarentena dispuesta a nivel nacional.

“Este viernes hicimos un alarmazo a las 11 de la mañana en forma protesta y seguimos con la misma iniciativa porque queremos trabajar y poder abrir nuestros comercios. Creemos que estamos preparados sanitariamente para poder hacerlo”, sostuvo.

En tal sentido, adelantó que ninguna autoridad del Ejecutivo se hizo presente en la jornada de protesta realizada este viernes en la ciudad. “El miércoles nos recibió el intendente y nos dijo que iba a seguir ejerciendo presión para que le contesten positivamente por la apertura de los comercios. Después de esa reunión no tuvimos más contacto con el municipio”, expresó.

“Están esperando una respuesta de la provincia de Buenos Aires. No dijeron cuándo podía haber novedades. El intendente en declaraciones radiales contó que le exigía al gobernador una respuesta para el lunes”, comentó la comerciante marplatense a la vez que consideró que sino pueden reabrir legalmente sus puertas en el corto plazo “lo que va a terminar sucediendo es que se terminen levantando las cortinas”.

A su vez, aseguró que este viernes muchos comerciantes querían abrir sus puertas al público, pese a no estar autorizados. “Por whatsapp se intentó contener a muchos empleadores para que no abran sus comercios. Es una realidad. Muchos ya no tienen ganas ni de seguir manifestándose sino que solo quieren levantar las cortinas y ponerse a trabajar”, apuntó.

En ese marco, detalló que, en caso de no tener respuestas en los próximos días, volverán a manifestarse el próximo lunes 25 de mayo a las 10 de mañana en la Catedral de la ciudad pidiendo por la reapertura de los comercios en Mar del Plata. “Vamos a llevar banderas, el cartel de qué queremos trabajar y en forma de protesta simbólica vamos a cantar el himno nacional”, indicó.

MARIA LIBERATI LA ABANDERADA DE LA CALLE GUEMES

María Liberati del Centro Comercial a Cielo Abierto de Guemes se refirió al “percherazo” concretado en ese sector comercial. “Todos los días inventamos una acción nueva. Ayer fue el aplauzaso. Hoy el percherazo. Salimos con perchas a la calle. Es una forma de hacernos ver porque estamos en crisis”.

La empresaria denunció que en lo que va de estos dos meses “cerraron 80 locales de un total de 500 que había aproximadamente. Es decir que casi un 20% ya no existen más, y si esto continúa va a ser peor”.

Al referirse a la continuidad del reclamo y de qué manera continuarán con la visibilización del conflicto destacó que “seguiremos haciendo acciones pacíficas. Queremos estar en la legalidad y lo que pedimos es que nos dejen abrir con protocolos”, acotando en tan sentido que “ aceptamos que ingrese, una persona por local si así lo determinan, pero que nos dejen tener una entrada por día para pagar compromisos tomados”

Mas adelante reconoció el aporte “del gobierno que nos dió parte de los ingresos, pero eso no es todo. Tenemos alquileres, proveedores, teníamos comprados los hilados. Es tremenda la situación. Desde la Municipalidad nos entienden , pero no nos dan el ok. No sabemos porque en indumentaria se puede vender en supermercados pero no en nuestros locales. Porque entran las grandes cadenas y nosotros nó. No entendemos.

Finalmente enfatizó que “no alcanza con la buena voluntad del municipio y queremos que nos escuchen más arriba. De quién es la culpa no nos interesa. Queremos trabajar. Estamos luchando por todos los centros comerciales porque la problemática es la misma”

