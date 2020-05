MDQ 06 Hockey Club presentó la camiseta con nuevos sponsor

MDQ 06 Hockey Club Grupo cerró convenio con la empresa aseguradora Allianz Argentina, quien habrá de sponsorear la camiseta de los deportistas marplatenses, risedeñando tanto su casaca principal y la alternativa ahora teniendo a su Main Sponsor en el pecho.

El gerente de la firma en Mar del Plata, Leandro Carpinelli, dijo que “en Allianz, estamos fuertemente comprometidos con el deporte, en todo el mundo. El deporte nos vincula emocionalmente con las personas, nos hace crecer en valores como el trabajo en equipo, la perseverancia, el esfuerzo y el compromiso. Nos inspira para vivir con pasión y resiliencia, para aprender y superarnos. Cada año buscamos disciplinas deportivas en nuestro país que estén alineadas a las alianzas del Grupo, que reflejen los valores que como compañía perseguimos”.

Por su parte, el Coordinador Deportivo de MDQ 06 Hockey Club, David Ardusso agregó que “para el club contar con el apoyo de una empresa de reconocimiento mundial como Allianz es importantísimo, no solo por el convenio en particular sino porque es una empresa que hace mucho hincapié en el deporte y en los valores que se transmiten a través del mismo. Eso para nosotros que como institución apuntamos no solo a lo deportivo sino también a lo social; es un plus muy importante y estamos muy contentos de contar con ellos”.