Gastronómicos marplatenses empiezan a trabajar en un protocolo para una reapertura parcial

En el marco de la difícil situación económica que se encuentran atravesando, un nutrido grupo de empresarios y trabajadores gastronómicos de Mar del Plata se concentró este viernes a la mañana frente a la Municipalidad con ollas y diferentes elementos de cocina solicitando los exceptúen del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Una delegación de cuatro de ellos, acompañados por la concejal y dirigente de UTHGRA, Mercedes Morro fueron recibidos por el Intendente Municipal a quienes , no solo le pidieron por poder reabrir sus negocios, sino beneficios impositivos a nivel municipal.

En la ocasión se acordó conformar una comisión de trabajo , a la vez de elaborar tres protocolos para el sector atento a las características de cada local gastronómico y elevarla al Ejecutivo Provincial para su evaluación. Los manifestantes, muchos provistos de cacerolas, bandejas y otros elementos de cocina, se hicieron sentir por más de una hora en la equina Luro e Hipólito Yrigoyen para expresar el malestar que reina en la gastronomía frente al impacto económico de la pandemia por Covid-19.

Al igual que los comerciantes minoristas clamaron por volver a trabajar “ya que de lo contrario terminaremos fundiéndonos todos”exclamó Eduardo, uno de los dueños de un restaurante hoy a punto de cerrar.

En tal sentido, la dirigente gastronómica y concejal marplatense, Mercedes Morro, dialogó con “el Retrato…”y expresó: “Los empresarios fueron a pedir a colaboración al intendente en las rebajas de impuestos y los gastos que tienen. El intendente dice que es poca la ayuda que puede dar, pero pidió que hagan protocoles de los distintos establecimientos sobre cómo ellos podrían trabajar dentro de la seguridad sanitaria”.

“Se van a hacer tres o cuatro protocolos y cada uno se meterá en el que más le convenga. La idea es presentarlo y que se puedan ir abriendo establecimientos, porque lo importante es poder trabajar. Lo demás se va a ir acomodando”, indicó a la vez que aclaró que los empresarios “quedaron medianamente conformes” con lo ofrecido por el intendente municipal.

Asimismo, explicó: “La solución real no se las puede dar nadie. Esto lo entendemos todos perfectamente. Ni Montenegro, ni el gobernador ni el presidente le pueden dar una salida a esta situación atípica que nunca se vivió” y agregó: “Hay que ser respetuoso con los derechos de cada uno y solidarios hasta nos dé el alcance de la mano. Debe haber aproximadamente mil establecimientos en Mar del Plata que se encuentran afectados por toda esta situación”.

“Ahora vamos a armar dos equipos de trabajo. La concejal Cristina Coria nos va a ayudar con ciertas cuestiones y vamos a trabajar con el Secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti y con el Secretario de Producción, Fernando Muro”, indicó la referente a la vez que comentó que la semana siguiente volverán a reunirse.

A su vez, comentó que los empresarios están preocupados por “los montos de las boletas de luz y gas, porque les amenazan con cortarles los servicios. Están pidiendo que les den facilidades de pago y demás para cuando abran sus puertas. Por eso, el Secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, se comprometió a reunirlos con las dos empresas: Camuzzi y EDEA”.

“La situación de los trabajadores gastronómicos es terrible”

“La situación de los trabajadores gastronómicos es terrible y desde el Sindicato estamos ayudando hasta donde podemos. Estamos repartiendo bolsas de alimentos, ayudando a la gente y tratando de solucionar los problemas con las obras sociales, porque se han caídos los aportes al piso”, sostuvo.

Morro señaló que “la seccional de Mar del Plata siempre ha estado del lado del trabajador como lo ha hecho en este momento, en otros de inundaciones y demás situaciones particulares que se han presentado. Nuestro sindicato ha crecido mucho en el último tiempo y todo eso se logra con la cuota sindical”.

“Sino hay buena predisposición no se sale de esto. Hay que ser solidario para poder defendernos de los ataques de todos. Si no logramos eso, por lo menos la clase media y la trabajadora, no tiene destino”, comentó.