Virginia Sívori: “Cambiemos no sólo no solucionó problemas sino que empeoró la ciudad

La concejal Virginia Sívori, fue la voz de la oposición que expresó el rechazo a la rendición de cuentas por parte del Frente de Todos. La economista, consideró que “la Rendición de Cuentas es la convalidación de un modelo de gestión del Estado, que en este caso notamos que se alejó del rol del cuidado de los vecinos y vecinas del Partido de General Pueyrredon”, y agregó: “Se evidenciaron claros conflictos de gestión con un déficit de más de $630 millones que le costaron muchísimo a nuestra ciudad y a quienes la habitamos. No sólo no se resolvieron los viejos problemas sino que se generaron nuevos”.

Asimismo, desde el Frente de Todos remarcaron que se ejecutó el 24% del presupuesto destinado a bienes de uso y se subejecutó el 43% de bienes de consumo. “Esto representa la falta de compra de insumos para los centros de salud, alimentos para la asistencia directa a los vecinos y vecinas más necesitados, falta de inversión destinada a mobiliario para escuelas, equipos viales para el arreglo de las calles, entre otras cosas”, enumeró la edil.

“Hubo un gran porcentaje de obras sin ejecutar”

Otro de los planteos por parte de la oposición estuvo centrado en la realización de obras tan necesarias para Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres: “Solo se ejecutó el 19% de este presupuesto, y nos perdimos la oportunidad de avanzar con la construcción de polideportivos, plazas renovadas, y centros de salud en condiciones. Incluso, los aportes provenientes del gobierno nacional y provincial de Cambiemos durante el 2019 no fueron los presupuestados. La gestión de Macri financió el 15% de los fondos comprometidos para obras mientras que el de Vidal ejecutó sólo el 25%”.

Por otra parte, Sívori recordó que durante ese año el aumento de la Tasas de Servicios Urbanos alcanzó en promedio el 53%, mientras que en los cuatro años de gobierno de Cambiemos en la ciudad se incrementaron las tasas cerca de un 400% promedio. “Tal como lo dijimos a principio de este año mientras debatíamos el Presupuesto 2020, entendemos que estamos hablando de dinero público, por lo que consideramos fundamental transparentar estas discusiones ya que los marplatenses y batanenses deben saber en qué se gastó o cómo se administraron los recursos por parte del Municipio“, concluyó Sívori.