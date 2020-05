Contundente apoyo a la suba de cortinas de comercios minoristas reclamando poder volver a trabajar

Como de muy positiva calificaron propietarios de negocios marplatenses la protesta a través de la cual reclaman por la urgente reapertura a más de dos meses de estar cerrados. En esta ocasión la protesta, que consistió en levantar las cortinas de los negocios, se extendió a los Centros Comerciales a Cielo Abierto de San Juan, Tejedor, Juan B. justo, Güemes, Puerto, Avenida 39. “Todos subieron las cortinas de manera simbólica. Fue positivo en cuanto a la cantidad de gente que lo hizo, y que no abarcó a solo sectores céntricos, sino de toda la ciudad” dijo en diálogo con “el Retrato…” la empresaria Mariángeles Cuello, una de las voceras de los manifestantes.

Al ser consultada acerca de cuáles serían las próximas medidas ante un No del gobernador, enfatizó que “lo último que queremos tomar es la de desobediencia civil que por supuesto, ya está rondando en algunos de nosotros. Estamos tratando de llegar a un acuerdo acerca del tenor de la protesta. No da para mucho más”, acotando que “hay gente que está trabajando en un recurso de amparo; consultando a abogados sobre detalles del mismo y su viabilidad”.

-La Ucip se ha reunido con el intendente, tuvieron contacto con ellos?

– En el caso nuestro no pertenecemos a ninguna organización pero me llegan los links con las acciones que llevan adelante. Todo lo que hagan va a ayudar”.

– Cuánto duró la protesta y qué porcentaje se sumó a la medida?

Se extendió aproximadamente por una hora y el porcentaje creo que en Centro San Juan estaba el 50 por ciento abierto. Tal vez más. Del resto he visto videos con gran participación y hay una realidad que es el miedo a las infracciones y multas. Hoy no había intención de vender a la gente. Si vendíamos se desvirtuaba la protesta. Me parece que las próximas veces se va a sumar más gente.

Finalmente dijo que “En líneas generales no surgió que por tener las cortinas levantadas la gente iba a venir a comprar. Nuestro fin no era vender sino levantar las cortinas de forma simbólica y sin atención al público”.

CORTINAS A MEDIA ASTA

EN SEÑAL DE DUELO

Se anunció por otra parte que este viernes los comerciantes minoristas habrán de levantar las persianas a media asta desde las 10.30 a las 12,30 para expresar que se sienten de duelo.

Por otra parte a la hora 11 en señal de protesta y visibilizar audiativamente su reclamo, harán sonar las alarmas. De esta manera pretenden que los gobernantes sepan que quieren trabajar.