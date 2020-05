La marplatense Lucía Yohai del Cerro, una investigadora del Conicet varada en Barcelona

Ante la difícil situación sanitaria que se encuentra atravesando el país como así también muchos otros lugares del mundo, miles de argentinos y argentinas permanecen varados en diferentes países, lejos de sus familias, sin un ingreso económico suficiente para poder paliar sus necesidades y fundamentalmente sin respuesta alguna de los consulados en dichos países. Uno de estos casos es el de la marplatense Lucía Yohai del Cerro.

Lucía es una joven marplatense de 36 años, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigadora del CONICET, que viajó el 1 de febrero a España, luego de haber obtenido una beca del Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología para realizar una pasantía en un grupo de investigación. Si bien su estadía debía finalizar a fines de abril, hasta el momento no ha podido regresar a Argentina afectada por la falta de respuesta de la Embajada de éste país en España.

“A nosotros por mes nos pagan una remuneración y con eso tenes que organizarte en cuanto a la comida, viáticos y hospedaje. El Programa se ha portado bien en ese sentido y me van a extender la ayuda económica hasta el tiempo que esté acá”, resaltó a la vez que comentó que la investigación que estaba haciendo en dicho país se cortó producto de toda esta situación sanitaria.

En tal sentido, explicó que no fueron exceptuados del pago del impuesto del 30% de los consumos realizados a través de su tarjeta de crédito. “Cobro a mes vencido, el día uno de cada mes pago el alquiler y para los demás gastos de comida o farmacia tengo que usar la tarjeta. Estamos todos viviendo al día”, indicó.

“Por más que no puedo ir al Laboratorio estamos con reuniones por Zoom y tengo proyectos desde Argentina. También trabajo en lo que queremos hacer y en lo que hicimos, porque obviamente vamos a seguir en contacto”, expresó Lucía al mismo tiempo que aclaró que en Argentina se encuentra toda su familia, inclusive su hija, con quienes mantiene comunicación a diario.

Por otra parte, criticó la actitud asumida por el Consulado Argentino en dicho país. “Es un desastre el Consulado, porque te responden cuando quieren los mails y whatsapp que tienen para urgencias. De hecho el viernes pasado un grupo de argentinos fuimos a manifestarnos en forma simbólica, pero no obtuvimos respuestas” a la vez que aclaró que “nadie dice cuántos son con exactitud los argentinos varados en España”.

“Hay algunos voceros que son los únicos que transmiten información, pero no nos quieren decir el número exacto de argentinos. Se calcula estimativamente en forma extra oficial que hay alrededor de 2 mil argentinos en España y en Barcelona más de 200”, sostuvo.

Lucia a horas de su arribo a Barcelona cuando todo era felicidad. Hoy está varada a la espera que el Consulado le informe cuando podrá regresar a Mar del Plata.

A su vez, Lucía confesó que tiene esperanzas que la situación se resuelva en el corto plazo, pero que por el momento no cuenta con información de ningún tipo. “Los vuelos de repatriación se van publicando por aerolínea, pero el Consulado es el encargado de buscar a los pasajeros e ir llenando los vuelos”, indicó.

“Uno llama al consulado y te dicen que esa información no la pueden dar. No sabes si estás primero, en el medio o en el fondo en la lista. No podes planificar ni un alquiler, porque no sabes cuándo tenés que irte. Esa es la mayor incertidumbre”, reconoció la marplatense en conversación con “el Retrato…”

En ese marco, se refirió a la situación que se encuentra viviendo España y puntualmente Barcelona producto de esta pandemia. “Como se pasó a la fase 0.5 hay un poco más de libertad, pero la mayoría de la gente sale con barbijo. Hay horarios en que se puede salir a caminar o a hacer deporte y la gente se junta”, expresó.