Continúa el corte en el ingreso al Predio de la Basura y recicladores temen represión policial

Ante la falta de respuestas del gobierno municipal en torno al otorgamiento de un subsidio para paliar sus necesidades hasta tanto se configure un protocolo de trabajo que les permita poder volver a desempeñar sus tareas con normalidad, los recuperadores informales de basura, los recicladores que forman parte de la cooperativa Cura e integrantes de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) continuarán con el acampe y la medida de fuerza iniciada este lunes hasta tanto se dé una solución a sus reclamos.

Martín Romero, uno de los 500 recuperadores informales del basural de Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” expresó que “no hay respuesta alguna, así que vamos a seguir el acampe en forma tranquila, pacífica y esperando una solución para que se destrabe el tema del conflicto de la basura en Mar del Plata”.

“Nos habían dado una reunión supuestamente y por eso permitimos el ingreso de cuatro camiones recolectores como muestra de buena voluntad para retomar el diálogo con las autoridades”, sostuvo a la vez que comentó que fueron a dicho encuentro en el Ente de Servicios Urbanos (Emsur) y sin embargo los funcionarios exigieron a las y los recuperadores que permitan el ingreso de todos los camiones para que se pueda realizar la reunión, algo que fue rechazado tras una improvisada asamblea en la puerta del basural.

Asimismo, señaló: “Hubo un grupo de choque policial que vino esta mañana, se paró, desplegaron los escudos y nosotros estuvimos mirando. Vino un comisario a hablar, nos dimos la mano y dijimos que esto es un reclamo: que ellos tienen su trabajo y que nosotros pedimos el nuestro. Nos dijeron que si a ellos le daban la orden tenían que reprimir”.

“La 9 de Julio no va a volcar, porque sino no vamos a tener respuestas en el corto plazo. Solo hay conversaciones y tomadas de pelo. No hay un capricho sino que el problema es que la gente tiene hambre”, sostuvo el referente del predio en diálogo con “el Retrato…”

“LE PEDIMOS AL OBISPADO QUE POR FAVOR SE CORRA”

Por otra parte, se refirió a la intervención de la iglesia en el conflicto. “Le pedimos al Obispado que por favor se corra, porque nosotros estamos hace mucho tiempo peleando por nuestros derechos y no hace falta que intervenga. Que ayude a la gente en situación de calle, pero los del predio de disposición final siempre fuimos autosuficientes. Agradecemos, pero no hace falta”, apuntó.

Por último, apuntó: “Hasta que no tengamos un protocolo de trabajo que nos dé la posibilidad de trabajar lo más rápido posible o un subsidio hasta que éste esté confeccionado vamos a seguir con el acampe” y añadió que en el lugar se encuentran manifestándose alrededor de 330 personas entre los que se encuentran los recuperadores informales de basura, los recicladores que forman parte de la cooperativa Cura e integrantes de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) como así también integrantes de diferentes agrupaciones sociales que se hicieron presentes para apoyar sus reclamos.

UN CONFLICTO QUE YA LLEVA VARIAS SEMANAS

El conflicto se inició semanas atrás y en este momento encuentra unidos bajo los mismos reclamos a los recuperadores informales que subsisten a partir de lo que consiguen de revolver la basura en el predio, a los recicladores que forman parte de la cooperativa Cura y a integrantes de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR).

Los trabajadores reclaman que con los fondos de la tasa Girsu -contribución que se cobra junto con la boletas de Obras Sanitarias y que debiera destinarse al sector- se otorgue les otorgue un subsidio tanto a los recuperadores como a los recicladores de CURA, hasta tanto puedan volver a trabajar.