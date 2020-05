Reinvirtió los $ 10.000 del IFE en frutas y verduras y hoy las vende por pedido; una vez que se recupere le quiere devolver ese dinero a Alberto

Su vida cambió con el inicio de la cuarentena en el país. El trabajo “en negro que tenía en la empresa Pasalto, lo perdí” y “de pronto me comenzaron a caer intimaciones de bancos, tarjetas de créditos y otras deudas menores” que se fueron “agrandando” con el correr de los días.

Oscar Holosbak (46) , luego de trabajar toda su vida como maquinista vial vivía uno de los momentos tan amargos como la muerte de su hijo el año pasado. “La verdad que cuando salió el subsidio del IFE no creía que me pudiese tocar. Es más, no pensaba inscribirme, pero finalmente lo hice y un día llegó”. Hoy su meta es liquidar las deudas y “el día de mañana, un vez que me recupere de esta situación económica, juntar esos $ 10.000 e ir a devolvérselo al Presidente, ya que otra persona lo puede estar necesitando como yo”

En su charla con “el Retrato…” cuenta que su trabajo como maquinista vial lo hizo recorrer todo el país. “Regresé el año pasado a Mar del Plata y ni bien se enteraron que estaba sin trabajo me llamaron para Jujuy. Pero me vine para Mar del Plata porque mi hijo se enfermó y lamentablemente falleció” cuenta y su voz se quiebra a la vez que los ojos se le llenan de lágrimas.

“Decidí quedarme acá. Trabajé toda mi vida de maquinista vial. Manejo niveladoras, topadoras, camiones de alto tonelaje. Estuve en la renovación de vías de tren y nos fuimos a Santa Fe e hicimos la renovación del Belgrano Carga. También en el tendido de la fibra óptica a lo largo de toda la Ruta 40 con diez compañeros en otras tantas retroexcavadoras”

Más adelante dijo que “quería estar con mi familia luego de la muerte de mi hijo y conseguí un trabajo, en negro, en la empresa Pasalto. No me pagaban ni con recibo de sueldo. Y hace dos meses con la cuarentena me dejaron sin trabajo. Me inscribí en el IFE y me dieron el subsidio.

– Como se le ocurrió reinvertir?

– A mí se me ocurrió porque tengo una Ford F 100 y creía podía sacarle provecho. Si yo no invertía en algo, me comía la plata. Me atrasé con todo. Con el banco, con la tarjeta de crédito, con el teléfono. Ahí fue cuando pensé que si no hacía hago algo con ese dinero me quedaba en la ruina. En Pampa y la vía, porque si bien era un dinero imporante, en un mes desaparecía ¿y luego qué? Entonces le dije a mi señora y a mi mamá, que si cobrara, ponía algo. Así fue como me llegué hasta el Marcado y compré bananas,. Zanahorias, naranjas, acelga, remolacha, verdeo. Y salí a venderlas , el cajón completo con todo eso , por 500 pesos.

– Como lo promocionó para que la gente se enterera de su producto?

– Lo promocionó mi hermana María Zulema en las redes sociales y estoy muy agradecido a ella que llamó a Canal 8 , donde me hicieron una nota, y desde ese día no para de sonar el teléfono. Primera vez en mi vida que me pagan así. Estoy repartiendo 50 cajones por día. Arranco a las 4. Entro al mercado central y a las 7 armó hasta las 11 y sigo hasta las 7/8 de la noche. La gente no para de llamar. Todos me piden y que les lleve. Yo voy a cualquier hora.

Oscar, padre además de Yesica de 26 años afirmó que “Estoy solo con mi señora , Andrea Rosana Castro ,haciendo esto. Ahora está arriba de la camioneta porque no puedo manejar y atender el teléfono”

Antes de despedirse remarcó que “Hoy mi meta es liquidar las deudas y el día de mañana, un vez que me recupere de esta situación económica, juntar esos $ 10.000 e ir a devolvérselo al Presidente. A él le voy a estar agradecido toda mi vida porque me dio una luz de esperanza y creer que no todos los políticos son malos”

Por ultimo enfatizó que “Somos humildes de toda la vida. Me recorrí la Argentina trabajando y la estaba pasando mal. Esa devolución será para que se la entregue a alguien más que esté pasando un momento duro como el que me tocó. Siempre le estará agradecido la mano que me dio”

Finalmente, con humildad, nos reiteró que “si alguien quiere comprarnos ese cajón de frutas y verduras, que nos llame, no importa la hora que sea, al 223 5294854, que se lo vamos a acercar a su casa. Les voy a estar agradecido por permitirme seguir trabajando”